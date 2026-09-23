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"Краснодар" - худший клуб РПЛ по игровому времени молодых футболистов в этом сезоне

Опубликован рейтинг команд по игровому времени молодых футболистов в нынешнем чемпионате России.

Статистический телеграм-канал "РУСТАТ" представил рейтинг команд Российской Премьер-Лиги по времени, проведенному на поле футболистами до 22 лет. Исследование было проведено по результатам первых девяти туров чемпионата.

Лидером в рейтинге стал московский ЦСКА, чьи молодые игроки суммарно провели на поле 3866 минут. В то же время, "Краснодар" оказался абсолютно худшей командой по данному показателю - всего 13 минут.

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