"Краснодар" - худший клуб РПЛ по игровому времени молодых футболистов в этом сезоне
Опубликован рейтинг команд по игровому времени молодых футболистов в нынешнем чемпионате России.
Статистический телеграм-канал "РУСТАТ" представил рейтинг команд Российской Премьер-Лиги по времени, проведенному на поле футболистами до 22 лет. Исследование было проведено по результатам первых девяти туров чемпионата.
Лидером в рейтинге стал московский ЦСКА, чьи молодые игроки суммарно провели на поле 3866 минут. В то же время, "Краснодар" оказался абсолютно худшей командой по данному показателю - всего 13 минут.