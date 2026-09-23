Центральный защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов не принимает участия в тренировке сборной России, которая проходит на базе команды в Новогорске.
Напомним, ранее стало известно, что защитник "Локомотива" Евгений Морозов пропустит сентябрьский сбор национальной команды по медицинским причинам.
В рамках сбора в сентябре-октябре сборная России проведет товарищеский матч с Ираном 29 сентября в Казани, сыграет с Намибией 3 октября в Екатеринбурге, а также встретится с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.
Источник: Sport24
Игрок ЦСКА пропустил тренировку сборной России
Защитник отсутствовал на командном занятии.
Фото: ПФК ЦСКА