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Игрок ЦСКА пропустил тренировку сборной России

Защитник отсутствовал на командном занятии.
Фото: ПФК ЦСКА
Центральный защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов не принимает участия в тренировке сборной России, которая проходит на базе команды в Новогорске.

Напомним, ранее стало известно, что защитник "Локомотива" Евгений Морозов пропустит сентябрьский сбор национальной команды по медицинским причинам.

В рамках сбора в сентябре-октябре сборная России проведет товарищеский матч с Ираном 29 сентября в Казани, сыграет с Намибией 3 октября в Екатеринбурге, а также встретится с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.

Источник: Sport24

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