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Опубликован рейтинг команд по преодоленной дистанции за 9 туров РПЛ. "Краснодар" и "Зенит" - в аутсайдерах

Стала известна статистика клубов по дистанции, которую преодолели игроки на данном этапе сезона.

Телеграм-канал "РУСТАТ", специализирующийся на статистике, представил рейтинг команд Российской Премьер-Лиги по общей преодоленной дистанции. В список вошли результаты по итогам первых 9 туров чемпионата.

За взятый период лидером по дистанции стал московский ЦСКА. Игроки "армейцев" пробежали в общей сложности 1093560 метров. Худшим по этому показателю стал грозненский "Ахмат", футболисты которого преодолели 1011109 метров.

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