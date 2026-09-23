Опубликован рейтинг команд по преодоленной дистанции за 9 туров РПЛ. "Краснодар" и "Зенит" - в аутсайдерах
Стала известна статистика клубов по дистанции, которую преодолели игроки на данном этапе сезона.
Телеграм-канал "РУСТАТ", специализирующийся на статистике, представил рейтинг команд Российской Премьер-Лиги по общей преодоленной дистанции. В список вошли результаты по итогам первых 9 туров чемпионата.
За взятый период лидером по дистанции стал московский ЦСКА. Игроки "армейцев" пробежали в общей сложности 1093560 метров. Худшим по этому показателю стал грозненский "Ахмат", футболисты которого преодолели 1011109 метров.