Ассистент Челестини объяснил, почему ЦСКА подписал Баринова: именно поэтому клуб рискнул

- Я думаю, что разные мнения о трансферах со стороны — это нормально, но изнутри решения всегда исходят из гораздо более широкого анализа потребностей команды. Баринов — очень опытный игрок с сильным характером и проверенной репутацией.
Именно поэтому клуб и рискнул, подписав его посреди сезона. А процесс адаптации никогда не бывает одинаковым для каждого игрока, - приводит слова Экспосито "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из московского "Локомотива" зимой 2026 года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. За красно-синих полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На данный момент полузащитник восстанавливается после травмы.
На счету Баринова также 28 матчей в составе национальной команды России. Рыночная стоимость 30-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.