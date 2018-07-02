Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра

Главный тренер вылетевшей с чемпионата мира после поражения от Бразилии (0:2) сборной Мексики Хуан Карлос Осорио обвинил судью в постоянных остановках игры, неназванного игрока сборной Бразилии - в симуляциях и затяжке времени, а также выразил надежду, что как можно больше мексиканских футболистов будут играть в европейских топ-клубах, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Я думаю, мы неплохо сыграли, 53% владели мячом. Контролировали игру в основном мы. И потеряли много времени в связи с одним игроком, это очень плохо для футбола. Это мощный физический вид спорта. Мы потеряли свою игру из-за слишком частых остановок, игра была однажды приостановлена на 4 минуты. Это очень плохой пример для молодёжи. Не думаю, что настолько надо заниматься актёрским мастерством, это повлияло на темп.- Нет.- Хотел бы отметить ещё раз, что возможность игры на таком уровне против Бразилии показывает, что наша команда прекрасна. Но мы не были эффективными, в отличие от них. Мы играли сбалансированно, это хорошо для нашей игры. Я надеюсь, что наши игроки больше будут играть в Европе в лучших клубах каждые выходные?- Это самое неважное сейчас, сейчас больной момент. Нужно подождать, что произойдёт в ближайшие дни. Посмотрите, что я решу.- Я только что сказал: мексиканскому футболу нужно, чтобы как можно больше игроков выступало в Европе, бок о бок с лучшими футболистами мира.- Я уже отвечал: мы владели мячом 53% времени. Интенсивность понизилась в связи с судейством. Слишком много остановок и симуляций.- Вы это сказали, я этого не говорил.- Я не упоминал его. Я имею право на мнение.- Контакт был минимальный. И каждый раз арбитр останавливал игру в таких ситуациях.- Спасибо им за поддержку и любовь, они замечательные. Я прошу у них прощения за то, что мы не прошли дальше. Они лучшие болельщики в мире.- Честная игра, опека. Первые 25 минут это удавалось нашим игрокам, мы выпустили Лайюна, пытаясь избежать второй жёлтой карточки у Альвареса.