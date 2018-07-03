Юрий Газинский: я верил, что Игорь выручит. Потому что он просто машина!

Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал серию пенальти со сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018."Это был самый ответственный момент в жизни… Мы все до последнего верили в ребят. Не люблю давать прогнозы, но перед серией пенальти я Дзюбе сказал, что Игорь два пенальти отобьет, так и случилось. Потому что он просто машина!Думаю, что у многих перед матчем с испанцами были сомнения, но мы доказали, что в нас можно верить. Мы представляем страну, поэтому сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", - сказал Газинский.