Около шести тысяч болельщиков из Хорватии ждут в Сочи на матче против сборной России

Порядка шести тысяч болельщиков сборной Хорватии приедут в Сочи на четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором 7 июля встретятся команды Хорватии и России."Мы ожидаем, что около шести тысяч хорватских болельщиков приедут поддержать свою сборную на матч в Сочи", - рассказали в Хорватском футбольном союзе.В посольстве Хорватии в России уточнили, что с 6 по 8 июля в Сочи будут работать представители хорватского посольства, которые смогут помочь болельщикам по любым вопросам.