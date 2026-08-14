Акинфеев рассказал, какие отношения сложились у него с новым тренером ЦСКА

"Хорошая работа. Нет панибратства, как я уже говорил. Все уважительно, на "вы". Команда не должна чувствовать, что я старше Дмитрия Игоревича на эти несчастные три месяца. Есть главный тренер, есть игроки, пока я еще действующий игрок. Субординация в моем понимании должна быть всегда, я придерживаюсь ее как воспитанный человек", — заявил Акинфеев.
Вратарь также призвал не спешить с оценками работы Игдисамова. По словам Акинфеева, специалисту необходимо дать время, после чего можно будет делать выводы о произошедших в команде изменениях.
Игдисамов исполнял обязанности главного тренера ЦСКА с начала мая, а в июне официально возглавил команду, заключив контракт по схеме "2+2".
После трех туров нового сезона РПЛ армейцы набрали пять очков и занимают шестое место. Следующий матч ЦСКА проведет 15 августа дома против "Факела".
Источник: "Матч ТВ"