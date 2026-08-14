Акинфеев рассказал, какие отношения сложились у него с новым тренером ЦСКА

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Хорошая работа. Нет панибратства, как я уже говорил. Все уважительно, на "вы". Команда не должна чувствовать, что я старше Дмитрия Игоревича на эти несчастные три месяца. Есть главный тренер, есть игроки, пока я еще действующий игрок. Субординация в моем понимании должна быть всегда, я придерживаюсь ее как воспитанный человек", — заявил Акинфеев.