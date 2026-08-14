«Мы не будем повторять путь «Балтики». Интервью защитника дерзкой «Родины», уже прибившей «Зенит»

«Родина» - частный клуб, которому потребовалось семь лет, чтобы пройти большой путь от ПФЛ до РПЛ. На старте сезона команда уже успела разгромить «Рубин» в Кубке России и забрать на выезде три очка у «Зенита»!
Об успехе столичного клуба мы поговорили с защитником «Родины» Лео Гогличидзе. Он начинал в «Краснодаре», но так и не дождался своего шанса в главной команде. Тогда начались скитания по арендам, затем его забрал «Урал», где он впервые сыграл в РПЛ, а в 28 лет ему пришлось вернуться в Первую Лигу и сотворить историю с «Родиной».
«Иванов бывает жестким во время матчей, но это не от злости, а потому, что он болеет за «Урал»
- Почему в 2023 году ты решил уйти в аренду из «Урала» в «Оренбург»?
- Получилось так, что появилось предложение от «Оренбурга», а в то время в «Урале» на мою позицию взяли Кики. Как я понял, ставку делали на него, а я не хотел сидеть на замене. Не боялся конкуренции, но «Оренбург» же пригласил меня - значит, там рассчитывали, видели меня в составе.
- Как на тебя в «Урале» повлиял Игорь Шалимов?
- У меня тогда не получилось в Нижнем Новгороде, а Шалимов в это время возглавил «Урал». Мои агенты вышли на него, он пригласил меня в команду. Знал его требования, специфику работы. Очень благодарен, что он меня позвал в команду, дал шанс попробовать себя в РПЛ.
- Шалимов – жёсткий тренер?
- Да нет, он очень адекватный тренер. С ним всегда можно было поговорить, пообщаться, взять совет. Человек ведь поиграл на высоком уровне, с таким всегда приятно поработать.
- А что можешь вспомнить о работе с Гончаренко? Жёсткий мужик?
- Да нет, это чуть-чуть вымышлено. Адекватный человек и тренер. Говорил всё, что хотел - в лицо, не за спиной. Он мне объяснял, где я должен прибавлять. Порой мы думаем, что делаем всё правильно, но, оглядываясь назад, понимаем, что требования и советы были по делу.
- Какие у тебя были отношения с Ивановым? Может, давал какие-то советы?
- Взаимоотношения были рабочими, но он всегда говорил - если кому-то нужна помощь, обращайтесь. Да, он эмоциональный, бывает жёстким - особенно, во время матчей, но это не от злости, а потому, что он болеет за свой клуб. Всегда переживает, старается делать всё на сто процентов.
- Не было страшно, когда он заходил в раздевалку?
- Нет, почему нам должно быть страшно? Мы спортсмены - знаем, на что идем. Всегда есть критика, если она по делу, то почему бы её не послушать.
- Ты говорил, что у Шатова есть задатки стать крутым тренером. Даже после его провала в «Урале» остаёшься при своем мнении?
- Да я не думаю, что это большой провал - он вывел команды в стыковые матчи. Как раз играли с «Ахматом», за который я позже выступал. Матч был тяжёлым, немного не хватило. Я считаю, что он выполнил свою работу на сто процентов.
- Раз уж заговорили про «Ахмат» - что у тебя там не получилось? Ты поиграл в Грозном всего полгода.
- Я получал мало игрового времени, не хотел долго сидеть на замене. Ещё и главный тренер поменялся. Приняли решение с клубом разойтись.
«Родина» - одна большая семья, где все друг другу помогают. Своих не бросаем!»
- Как появился вариант с «Родиной»?
- «Родина» уже давно показывает неплохие результаты. Тогда у меня не было команды, и я ждал предложений из РПЛ. Алексей Николаевич Зинин (спортивный директор «Родины» - Прим.) выходил на меня раза четыре, мне понравилась его настойчивость. Он объяснил цели и задачи на сезон. Я очень рад, что перешёл в этот клуб.
- Первая Лига не отталкивала?
- Не хотел вновь оказываться в Первой Лиге, потому что долго шёл к РПЛ и было желание закрепиться там. Но вышло всё так, как мы и обсуждали - поднялись наверх с первого места и теперь сыграем в Премьер-Лиге.
- Тебя не смущало, что команда молодая, нет богатой истории?
- Я на это особо внимания не обращал. Общался с пацанами, узнавал про «Родину» - всё было нормально. Это частный клуб, как и «Краснодар», у которого есть своя цель. «Быки» достигли того, чего хотели, так и здесь - всё должно сложиться у «Родины». Клуб развивается, активно работает с аудиторией – на наши домашние матчи ходит приличное количество болельщиков. Уверен, у клуба светлое будущее.
- В Москве играет твой близкий друг Даниил Фомин. Удаётся общаться чаще?
- Стали чаще видеться после моего перехода в «Родину», собираться семьями.
- В «Урале» ты играл вместе с Андреем Егорычевым, теперь вы оба в «Родине». С ним общаешься вне поля?
- Егорычев - золотой человек! С ним в «Урале» было очень приятно работать: всегда поможет, поддержит, даст совет. Здесь всё также - коннект у нас с ним нормальный (смеётся).
- Хотел бы вспомнить эпизод с дракой после матча с «Факелом». Что тогда произошло?
- Всё произошло очень быстро. Я побежал всех разнимать, но эмоции... Пересеклись взглядом с Валерием Климовым (тогдашний тренер «Факела» - Прим.), началась драка. Понимаю, что так нельзя делать - это неправильно и некрасиво.
- В команде как-то наказали за это?
- Нет, просто сказали, что так делать не нужно. Команда нормально к этому отнеслась, мы плывём в одной лодке.
- Тебе тогда прилетело?
- Небольшой синяк был под глазом, но ничего страшного.
- Зинин рассказывал, что у вас очень семейная атмосфера в команде, вспоминал о посиделках в ресторане. Что об этом можешь рассказать?
- У нас семейный коллектив - постоянно у кого-то рождаются дети. Не так давно родился ребёнок у Артёма Сокола, до этого у Ильи Дятлова тоже, у Сергея Волкова. Дай бог, чтобы с каждым годом у нас было всё больше пополнений в семьях - это всегда радует. Мы собираемся все вместе, так и должно быть в командах. «Родина» - одна большая семья, где все друг другу помогают. Своих не бросаем!
- В других командах такого не встречал?
- Да, собирались во всех командах, где я был. Но в «Родине» более семейная обстановка - Алексей Николаевич Зинин в этом плане очень хорошо постарался. На нас не оказывают давления за результат - даже в последнем сезоне никто не давил, несмотря на высокие задачи.
«Абдусаламов на сборах сказал: «Мы сможем обойти «Факел» и занять первое место». Я тогда посмеялся, но он оказался прав»
- Что не получалось у «Родины» на старте Первой лиги? Не было ощущения, что вы выйдете в РПЛ.
- Добавилось много футболистов, я сам не был на сборах, перешёл перед стартом сезона. Может, пацаны были где-то загружены психологически, коллектив не был таким сплоченным, как сейчас. Затем Зоран Зелькович ушёл с поста главного тренера, временно исполняющим назначили Барсега Киракосяна. Ему удалось создать за маленький срок хорошую атмосферу, которая дала нам тот самый импульс. Он сказал, что мы должны играть в футбол, используя свои сильные качества.
- Затем пришёл Хуан Диас. Что он изменил?
- Он пришел со своим штабом - все вместе они показали нам детали, которые очень важны, но иногда про них забываешь. Объяснил, показал, как правильно - все подробности не буду раскрывать, чтобы соперники не узнали (смеётся). Диас сказал: «Вы должны выкладываться на каждой тренировке по максимуму». Это залог успеха.
- Не было недоверия к Диасу? Он не работал в России, не тренировал большие команды. Как сказал бы Мостовой - «нефутбольный человек».
- Он поиграл в футбол. Да, может не на высоком уровне, но в Испании - а это дорогого стоит. И помощники его имеют большой опыт на хорошем уровне! Была одна задача, мы шли к ней вместе.
- Диас поставил классный комбинационный футбол - с какой европейской командой можно сравнить стиль «Родины»?
- Стиль испанский у нас. Мы не сидим в обороне, играем агрессивно, первым номером. Мне такой футбол нравится, потому что не хочется постоянно вжиматься к своим воротам. Понятно, что в РПЛ тяжелее, здесь команды помастеровитее, могут наказать за ошибки. Но мы будем стараться показывать свой стиль - этим составом мы можем так играть.
- На каком отрезке появилась уверенность, что вы можете выйти в РПЛ?
- Уходили на зимние сборы и понимали, что спокойно можем попасть в топ-2, у пацанов не было сомнений. Не буду врать, 14 очков отставания от «Факела» было тяжело наверстать. Хабиб Абдусаламов на сборах сказал: «Мы сможем их обойти и занять первое место». Я тогда посмеялся, но он оказался прав.
«Мы не будем повторять путь «Балтики» - у нас есть свой»
- Кто в раздевалке «Родины» исполняет роль «дядьки»?
- Руслан Фищенко - он исполняет эту обязанность. Музыку включает Митья Крижан, он ответственный. Я стараюсь поддерживать ребят, подсказываю при необходимости.
- А ты вообще жёсткий человек вне футбольного поля?
- Я спокойный человек. Когда «пихач» нужен - он есть, но это должно идти во благо, а не просто чтобы напихать человеку, что-то неприятное сказать.
- Легионеров учите русскому языку?
- Специально языку не учим, они какие-то слова глотают из нашей речи. Йорди Рейна уже всё понимает на русском, но отвечает пока что не очень хорошо. Остается Керфала Сиссоко научить!
- Какой путь у «Родины» в РПЛ? Есть свежий пример «Балтики», которая всех удивила. Чего ты ожидаешь от сезона?
- Мы повторять путь «Балтики» не будем - у нас есть свой. Время покажет, как мы его пройдем. У нас другой футбол, не как у балтийцев. Сейчас, конечно, я могу много чего сказать, но лишь время всё покажет. Думаю, мы сможем показать неплохой результат.
– Какое место по итогам первого сезона было бы хорошим результатом?
- Если здраво оценивать - было бы хорошо закрепиться в середине таблицы. Нужно постараться хорошо провести сезон, чтобы потом ставить более высокие задачи.
- Что произошло с Артёмом Максименко в прошлом сезоне? Забил аж 17 мячей, хотя раньше не забивал больше 12!
- У каждого футболиста бывает хороший сезон, когда всё идет и всё получается. Мы не шутили, а наоборот - поддерживали, хотели, чтобы он стал лучшим бомбардиром Первой Лиги. Ждем от него подгон теперь - Ваня Тимошенко в последнем матче против тульского «Арсенала» дал ему пробить пенальти и отдал голевую на него, чтобы он выиграл гонку.
- Они не договаривались заранее о подарке?
- Нет-нет. Мы просто теперь прикалываемся, что он должен что-нибудь подогнать.
- Ты поиграл со многими легионерами - с тем же Эриком Бикфалви. Кто впечатлил больше всех?
- Эрик - сильный футболист, решал моменты, которые другие не смогли бы. Вытаскивал «Урал». В «Оренбурге» тоже были очень сильные легионеры - Лукас Вера, Габриэль Флорентин. Ну и как не вспомнить Ивана Башича - это очень хороший человек! Совсем недавно были вместе в одной команде, а сейчас он сыграл на чемпионате мира - я написал ему, он ответил. Мы нормально общаемся.
- У «Родины» есть какая-то философия, как у того же «Краснодара» про 11 воспитанников?
- Сейчас очень сильно развивается академия «Родины», создаётся семейная атмосфера, проводятся турниры - это радует! Набирают детей даже с обычных школ, как у нас было в детстве - очень круто!
Поездка в Дубай после чемпионства, мечта о Европе и болельщики из Грузии
- У тебя собралась богатая футбольная география, а теперь ты в столице - что поразило в Москве? Может, привыкал долго к чему-то?
- Меня поразила красота столицы. Москва - один из красивейших городов России. Здесь есть все удобства для жизни с семьей.
- За границей ты много где бывал?
- Летом ездили с женой во Францию - были в Париже, Ницце. Оттуда мы поехали в Италию - отдыхали в Милане, Риме, Венеции. Поразила красота этих городов! Особенно, когда вживую видишь Колизей, древние постройки - это удивительное зрелище. Впервые так выбрались, я мечтал увидеть Рим из-за фильма «Гладиатор».
- В Дубай летал после чемпионства с командой?
- Да, летал. Мы заранее не знали о поездке, можно сказать, что нам сообщили лишь после матча. Это поразило! Думаю, нигде такого не было, даже у топ-клубов.
- В Грузию в отпуске не заезжал?
- Нет, в этот раз не получилось. Прошлым летом приезжали в Тбилиси, потом отправились в Зестафони к родственникам.
- Там следят за твоей игрой в России?
- Конечно! За каждым матчем бабушка следит, да и все следят.
- Никогда не думал о том, чтобы сыграть за сборную Грузии?
- Думал об этом, но предложения не было.
- А если позовут в сборную России?
- Я поеду, потому что я здесь всю жизнь живу, играю.
- Какая у тебя глобальная цель на карьеру?
- Мечтаю о Европе, но время идёт. Сейчас уже тяжелее уехать туда, да ещё и санкции навалились. Не хочу забегать вперёд - может, и получится когда-нибудь дойти до этого. Сейчас возраст не так важен - и в 34, и в 35 лет люди играют на высоком уровне. Тот же Лионель Месси!
- Кого, кстати, поддерживал на чемпионате мира?
- Аргентину. Хотелось, чтобы Месси выиграл второй чемпионат мира, получил ещё один «Золотой мяч» и красиво ушёл.
- Какой город за твою карьеру впечатлил тебя больше всего?
- В Екатеринбурге было жить лучше всего. Привык к городу, всё нравилось там - очень красиво, чисто, добрые люди везде. Не могу сказать плохо про другие города - хорошо было везде.
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Фотоматериалы: ФК «Родина», ФК «Урал».