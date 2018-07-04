По версии букмекеров Бразилия фаворит из оставшихся восьми команд, Россия - седьмая.

Согласно коэффициентам ведущих букмекерских контор России, сборная Бразилии является главным фаворитом на победу в турнире из оставшихся восьми команд.Следом за "пентакампеонами" расположились сборные Франции и Англии с равными шансами на успех. Затем идут Бельгия, Хорватия и Уругвай.Сборная России остается одним из главных андердогов на стадии четвертьфиналов, занимая лишь 7 место . Ниже шансы только у Швеции.