Сборная Англии одержала победу над Швецией в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Англии одержала победу над Швецией в 1/4 финала ЧМ-2018. В полуфинале турнира англичане сыграют с победителем матча Россия - Хорватия.Чемпионат мира-20181/4 финалаСтадион: Самара Арена (Самара, Россия): Магир, 30, Деле, 60Швеция: Ульсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, (Янссон, 89), Ларссон, Экдаль, Форсберг, (Ольссон, 70), Классон, Берг, Тойвонен, (Гвидетти, 68).Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайар, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, (Дайер, 87), Деле, (Делф, 80), Кейн, Стерлинг, (Рэшфорд, 90+3).Предупреждения: Магир, 90+1, Гвидетти, 90+2