Виталий Мутко: страшно расстроен, но горжусь сборной

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Виталий Мутко: страшно расстроен, но горжусь сборной

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал поражение национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти).

"Очень страшно расстроен. Горько и обидно, когда счастье рядом. Я горжусь командой. Ребята бились, вырвали игру. Настоящие герои. Никаких претензий, я очень благодарен им. Ребята бились, какие к ним вопросы? Сегодня был настоящий футбол, настоящий плей-офф. Сегодня чуть больше повезло хорватам.

Главное — у нас есть команда. Спасибо болельщикам, которые болели на стадионах, у экранов, в фан-зонах. Они роскошно поддерживали сборную, парни не разочаровали. Чемпионат продолжается, осталось четыре матча — это самое главное", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 10:22
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7
(2)
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:48) #
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online

Займитесь уже строительством. Пол страны в трущобах живет, а вы все спортивные медальки по карманам рассовываете
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: Яamon (Сегодня, 11:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
витян, пора на нары
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 11:37) #
  • +1
  •  (1)
online

Мутко ........ .Для нашего футбола счастье если такие чудные будут как можно дальше и не будут давать свои никому не нужные комментарии .
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 10:59) #
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  •  (2)

Сам факт что дошли до четвертьфинала конечно положительный. Но чемпионат показал какова пропасть между российским футболом и мировыми топ-командами и даже средними. Конечно чудо не может повторятся постоянно. Сначало поражение от Уругвая 0:3, Затем "автобус" против испанцев и молитва на 11 метровые. Потом Хорватия с 11 метровыми. Российские футболисты в индивидуальном плане явно уступают в технике владения мячом, скорости движения, в отсутствии дриблинга с мячом. Нельзя же все время надеяться на чудо. Также отсутствие хороших тренеров, отсюда никакой тактической схемы в игре, игра на отбой. А сделать "автобус" против сильной команды тут больших тренерских навыков не нужно. Поэтому не нужно преувеличивать успех команды, а начать реформы российского футбола. И начать в первую очередь с реформирования РФС, в котором засиделись старые и уже ни на что не способные члены исполкома. В противном случае сборной не удастся пройти будущие отборочные игры ни европейские ни мировые.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Смотри в запой не уйди...министр строительства
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Везение- это химера. Везению противостоит мастерство, хладнокровие, уверенность в своих силах. Эти навыки и продемонстрировали игроки Хорватии при исполнении после-матчевых пенальти, и этого не хватило игрокам сборной России.
Наша сборная откровенно разочаровала.


Полная чушь,а как же пенальтисты сб Испании?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Везение- это химера. Везению противостоит мастерство, хладнокровие, уверенность в своих силах. Эти навыки и продемонстрировали игроки Хорватии при исполнении после-матчевых пенальти, и этого не хватило игрокам сборной России.
Наша сборная откровенно разочаровала.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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