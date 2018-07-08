Валерий Газзаев: показали всему миру, что мы футбольная страна

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Валерий Газзаев: показали всему миру, что мы футбольная страна
Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев подвел итоги выступления сборной России на ЧМ-2018. В 1/4 финала национальная команда уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
"Сегодня мы увидели абсолютно равные команды на поле. Россия ни в чем не уступила Хорватии. Равные были шансы на победу. Просто сегодня удача была на стороне соперника. Так бывает. По игровым качествам, самоотдаче, голевым моментам они нас не превзошли. Наши ребята сражались за российский футбол, за страну! Было видно, что это не просто команда, а единый коллектив, нацеленный на достижение самых высоких результатов.
Мы могли пройти хорватов, могли вообще стать призерами ЧМ, если бы удача улыбнулась нам. Не нужно расстраиваться. Во-первых, Россия провела лучший чемпионат мира в истории. Мы показали всему миру, что мы футбольная страна. Создали мощнейшую инфраструктуру, серьезнейший задел для будущих побед.
Но я хочу сказать еще об одном важнейшем аспекте. Мы преодолели психологический барьер, комплекс. Помните, все время говорили – лишь бы выйти из группы, лишь бы попасть в плей-офф. Заниженные ожидания… А эта сборная показала, что она способна пробиться в полуфинал. Да даже о финале заговорили. Я же еще до чемпионата мира говорил, что идеальным результатом станет выход в полуфинал. Я на один шажок недотянул.
Уверен, в будущем надо ставить высокие задачи перед сборной. Она доказала и игрой, и результатом, что совершенно состоятельна на мировом уровне. Болельщики могут гордиться командой", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Сегодня мы увидели абсолютно равные команды на поле. Россия ни в чем не уступила Хорватии. Равные были шансы на победу. Просто сегодня удача была на стороне соперника. Так бывает. По игровым качествам, самоотдаче, голевым моментам они нас не превзошли. Наши ребята сражались за российский футбол, за страну! Было видно, что это не просто команда, а единый коллектив, нацеленный на достижение самых высоких результатов.
Мы могли пройти хорватов, могли вообще стать призерами ЧМ, если бы удача улыбнулась нам. Не нужно расстраиваться. Во-первых, Россия провела лучший чемпионат мира в истории. Мы показали всему миру, что мы футбольная страна. Создали мощнейшую инфраструктуру, серьезнейший задел для будущих побед.
Но я хочу сказать еще об одном важнейшем аспекте. Мы преодолели психологический барьер, комплекс. Помните, все время говорили – лишь бы выйти из группы, лишь бы попасть в плей-офф. Заниженные ожидания… А эта сборная показала, что она способна пробиться в полуфинал. Да даже о финале заговорили. Я же еще до чемпионата мира говорил, что идеальным результатом станет выход в полуфинал. Я на один шажок недотянул.
Уверен, в будущем надо ставить высокие задачи перед сборной. Она доказала и игрой, и результатом, что совершенно состоятельна на мировом уровне. Болельщики могут гордиться командой", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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