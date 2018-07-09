Станислав Черчесов: попросил Игнашевича номер телефона не менять, чтобы в случае чего...

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил благодарность защитнику Сергею Игнашевичу."Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру в сборной. А я ему вчера сказал, когда он закончил: "Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет".А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть в нашем футболе", – заявил Черчесов.Напомним, 38-летний футболист ранее объявил о завершении карьеры.