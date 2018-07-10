Лидия Иванова: наши мальчишки поставили Россию на пьедестал почета! Черчесов — махина!

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Лидия Иванова: наши мальчишки поставили Россию на пьедестал почета! Черчесов — махина!
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, вдова чемпиона Европы и победителя Олимпийских игр Валентина Иванова, в интервью Rusfootball.info рассказала о впечатлениях по поводу чемпионата мира в России.
- Лидия Гавриловна, у многих поклонников футбола в преддверии турнира были скептические ожидания по поводу выступления сборной России. Насколько вас удивил успех наших футболистов?
- Конечно, я испытала большой восторг в этой связи. Все это очень приятно, - приводит слова Ивановой корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - И сейчас, после того, как наша команда покинула турнир, у меня такое ощущение, что у меня что-то отняли. Все мы выпрямили плечи, расправили грудь. Все из-за того, что они, наши мальчишки любимые, для кого-то, может быть, нелюбимые, сделали так много! Но сейчас, я уверена, что они пленили всех нас. Они поставили Россию на пьедестал почета. Да, пусть здесь нет общепризнанных ступеней: первой, второй и третьей, но они подняли очень высоко честь футбола. Я сама спортсменка, и помню, как многие представители других видов спорта недолюбливали футболистов: вот, мол, они так много проигрывают, а футбол все равно считается спортом номер один. Но это действительно планетарное явление в мире спорта. Это ни с чем, как бы мы не любили или любили, сравнить нельзя. Всем это понятно. Футбол приковал к себе весь мир. Поблагодарить сборную на Воробьевы горы приходят 25 тысяч болельщиков. Чтобы просто сказать "Спасибо!". Ребята, ну это дорогого стоит! Невозможно здесь остаться равнодушным. И еще мне очень приятно, что в организации соревнований мы самые лучшие, самые сильные. Что проводим их мы лучше всех. Весь добрый и недобрый мир признал потрясающее проведение турнира и потрясающее отношение души российского человека. Надо отметить, что на этом чемпионате мира произошло много спортивных сенсаций: и сборная Германии неожиданно быстро выбыла из турнира, и покоритель женских сердец в составе сборной Португалии Криштиану Роналду уже уехал. Но вот чувство гордости за наших ребят меня просто захлестывает.
- Полузащитник нашей команды Денис Черышев, забивший на турнире 4 гола, по количеству мячей в ворота соперников повторил достижение вашего супруга Валентина Иванова, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата мира 1962 года.
- От души поздравляю Дениса с этим достижением! Вообще Черышев — очень достойная фигура. Мне нравится настроение наших игроков, нравится, что каждый из них говорит "мы", а не "я". Ведь футбол — командный вид спорта. Но, как бы то ни было, Черышев действительно выделялся своими какими-то исключительными данными. Мне приятно, что он дошел до того результата, которым располагал Валентин. Помню, из Англии прилетали, делали о нем очерк. У нас-то все спокойно было в Советском Союзе значительно более спокойные реакции были... Но, возвращаясь в сегодняшний день, еще раз поздравляю Черышева. Уверена, если бы наша команда прошла дальше, Денис еще наколотил бы. Желаю ему счастливого спортивного пути. Он большой труженик. Невозможно стать большим спортсменом, предварительно не отпахав.
Но мне бы хотелось поговорить о Черчесове. Еще на первой игре с Саудовской Аравией увидела его — махина! Невероятно сосредоточенный, нервы натянуты в тончайшую нить, но всем своим видом он давал нам чувство спокойствия, будто бы защита для наших мальчишек, которые сейчас стараются выполнить на поле поставленные задачи. И когда мы потом видели Черчесова на последующих матчах, думаю, он вызывал симпатии не только у меня, но и у всего народа. Я слышала Черчесова на общеполитической передаче и поняла, что сейчас он будет симпатизировать сборной Бельгии. Давайте я тоже буду ей симпатизировать. Я не спец в футболе, я просто человек, проживший всю жизнь рядом с футболом. Я больше пятидесяти лет прожила в браке с лучшим футболистом, мой сын Валентин тоже связал жизнь с футболом. Так что отдыха от футбола у меня нет (Смеется.). Ну а за Черчесова я обеими руками.
- А ведь до чемпионата мира никто не верил в успех Станислава Саламовича...
- Да, но сейчас мы видим, что не надо нам никаких иностранных специалистов. Что, у нас нет своих тренеров?! Есть. Так вот сейчас Юрий Павлович Семин снова привел "Локомотив" к чемпионству. Вернул команде титул. Это сделал именно наш прекрасный специалист. А иностранцы — это все временщики, они получили деньги за отработанный контракт и уехали, им все равно, что у нас дальше будет. А российский специалист будет переживать до последнего! Потому что ему здесь жить и смотреть в глаза поклонникам футбола
Rusfootball.info
- Лидия Гавриловна, у многих поклонников футбола в преддверии турнира были скептические ожидания по поводу выступления сборной России. Насколько вас удивил успех наших футболистов?
- Конечно, я испытала большой восторг в этой связи. Все это очень приятно, - приводит слова Ивановой корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - И сейчас, после того, как наша команда покинула турнир, у меня такое ощущение, что у меня что-то отняли. Все мы выпрямили плечи, расправили грудь. Все из-за того, что они, наши мальчишки любимые, для кого-то, может быть, нелюбимые, сделали так много! Но сейчас, я уверена, что они пленили всех нас. Они поставили Россию на пьедестал почета. Да, пусть здесь нет общепризнанных ступеней: первой, второй и третьей, но они подняли очень высоко честь футбола. Я сама спортсменка, и помню, как многие представители других видов спорта недолюбливали футболистов: вот, мол, они так много проигрывают, а футбол все равно считается спортом номер один. Но это действительно планетарное явление в мире спорта. Это ни с чем, как бы мы не любили или любили, сравнить нельзя. Всем это понятно. Футбол приковал к себе весь мир. Поблагодарить сборную на Воробьевы горы приходят 25 тысяч болельщиков. Чтобы просто сказать "Спасибо!". Ребята, ну это дорогого стоит! Невозможно здесь остаться равнодушным. И еще мне очень приятно, что в организации соревнований мы самые лучшие, самые сильные. Что проводим их мы лучше всех. Весь добрый и недобрый мир признал потрясающее проведение турнира и потрясающее отношение души российского человека. Надо отметить, что на этом чемпионате мира произошло много спортивных сенсаций: и сборная Германии неожиданно быстро выбыла из турнира, и покоритель женских сердец в составе сборной Португалии Криштиану Роналду уже уехал. Но вот чувство гордости за наших ребят меня просто захлестывает.
- Полузащитник нашей команды Денис Черышев, забивший на турнире 4 гола, по количеству мячей в ворота соперников повторил достижение вашего супруга Валентина Иванова, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата мира 1962 года.
- От души поздравляю Дениса с этим достижением! Вообще Черышев — очень достойная фигура. Мне нравится настроение наших игроков, нравится, что каждый из них говорит "мы", а не "я". Ведь футбол — командный вид спорта. Но, как бы то ни было, Черышев действительно выделялся своими какими-то исключительными данными. Мне приятно, что он дошел до того результата, которым располагал Валентин. Помню, из Англии прилетали, делали о нем очерк. У нас-то все спокойно было в Советском Союзе значительно более спокойные реакции были... Но, возвращаясь в сегодняшний день, еще раз поздравляю Черышева. Уверена, если бы наша команда прошла дальше, Денис еще наколотил бы. Желаю ему счастливого спортивного пути. Он большой труженик. Невозможно стать большим спортсменом, предварительно не отпахав.
Но мне бы хотелось поговорить о Черчесове. Еще на первой игре с Саудовской Аравией увидела его — махина! Невероятно сосредоточенный, нервы натянуты в тончайшую нить, но всем своим видом он давал нам чувство спокойствия, будто бы защита для наших мальчишек, которые сейчас стараются выполнить на поле поставленные задачи. И когда мы потом видели Черчесова на последующих матчах, думаю, он вызывал симпатии не только у меня, но и у всего народа. Я слышала Черчесова на общеполитической передаче и поняла, что сейчас он будет симпатизировать сборной Бельгии. Давайте я тоже буду ей симпатизировать. Я не спец в футболе, я просто человек, проживший всю жизнь рядом с футболом. Я больше пятидесяти лет прожила в браке с лучшим футболистом, мой сын Валентин тоже связал жизнь с футболом. Так что отдыха от футбола у меня нет (Смеется.). Ну а за Черчесова я обеими руками.
- А ведь до чемпионата мира никто не верил в успех Станислава Саламовича...
- Да, но сейчас мы видим, что не надо нам никаких иностранных специалистов. Что, у нас нет своих тренеров?! Есть. Так вот сейчас Юрий Павлович Семин снова привел "Локомотив" к чемпионству. Вернул команде титул. Это сделал именно наш прекрасный специалист. А иностранцы — это все временщики, они получили деньги за отработанный контракт и уехали, им все равно, что у нас дальше будет. А российский специалист будет переживать до последнего! Потому что ему здесь жить и смотреть в глаза поклонникам футбола
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