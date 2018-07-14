Эден Азар: кого выберут лучшим игроком ЧМ-2018? Им хотел бы быть я

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что хотел бы стать лучшим игроком чемпионата мира.- Кого признают лучшим игроком Чемпионата Мира? Им бы хотел быть я, но выбор не за мной. Думаю, эту награду получит кто-то из участников финала, - цитирует Азара BeIn sports.