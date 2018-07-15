Сказка с очевидным концом – сегодня Франция станет чемпионом мира?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Сказка с очевидным концом – сегодня Франция станет чемпионом мира?

Два года назад португальцы уже повергли в шок предвкушавшую большую победу Францию, но с тех пор команда Дидье Дешама стала умнее и сильнее. К финалу с хорватами она подходит без трёх овертаймов и с лишним днём отдыха.

Португальский урок

Уже на пресс-конференции после победного полуфинала французы много говорили о проигранном 2 года назад финале и выражали полную решимость не допустить повторения. Поль Погба даже проболтался, что тогда все считали исход предрешённым, но теперь такого точно не будет. Тогда Франция была вынуждена играть в атаку против сидящей в обороне команды, Димитри Пайет вывел из строя Криштиану Роналду, но Франция всё равно проиграла очень сдержанному сопернику с непонятно откуда взявшимся и неизвестно куда пропавшим (для всего мира, кроме России) Эдером.



Сейчас Франция находится во вроде бы более выгодном положении. Хорваты могут сыграть от соперника, но всё же это не автобус. А сама Франция стала куда более прагматичной. Аргентина с её стилем игры была обречена. Уругвай не любит играть в позиционных атаках, но без Кавани серьёзную борьбу навязать не сумел. Наконец, бельгийцы после матча называли французскую команду антифутбольной, но по факту они просто заслуженно проиграли более сильному и умному сопернику.

Не стоит думать, что «трёхцветные» побегут вперёд оправдывать статус фаворита. Вперёд они побегут после перехвата мяча на своей половине поля, когда хорваты не успеют применить контрпрессинг и Погба отправит фирменную закидушку на ход Мбаппе. Бороться с ним без каких-то тактических ловушек, чисто на физических данных, не под силу никому в мире.

Хорватская сенсация

Безусловно, Хорватия в финале – это большущая сенсация, таких неожиданных команд в финалах чемпионатов мира не было давно. Но с другой стороны, разве Лука Модрич и финал чемпионата мира – несовместимые вещи? А Марио Манджукич и финал чемпионата мира? У Хорватии есть игроки мирового уровня, а Деян Ловрен, который после финала Лиги чемпионов примет участие и во втором главном матче года, просто требует от людей признать, что является одним из лучших защитников мира.

Поэтому, если персонализировать хорватскую сенсацию, то это Златко Далич. Он будто Эдер в финале Евро-2016 появился из ниоткуда в самый важный момент, но не пропал после этого, а продолжил успешно работать. Далич, в отличие от игроков Хорватии-1998, не был успешным игроком, поэтому не обладал особым авторитетом. Он не брал чемпионаты и кубки Хорватии, а работал в скромных клубах и укатил к экватору за заработком. Златко работал в Саудовской Аравии и ОАЭ, где наконец разжился трофеями и вышел в финал азиатской лиги чемпионов, но на исходе десятка лет жизни на Ближнем Востоке решил, что хватит.

Поэтому игру отборочного цикла к ЧМ-2018 против Финляндии (1:1) Далич смотрел в качестве свободного человека. Стало понятно, что если с Анте Чачичем команда не в состоянии обыграть финнов дома, то ни о какой победе над украинцами в гостях не шло и речи. Тренера решили поменять и поставили на не самый очевидный вариант. Когда времени перед решающим матчем совсем нет, логично поставить какого-нибудь известного в прошлом игрока с авторитетом, тренера-мотиватора и коммуникатора. Оказалось, что со всем, кроме бэкграунда, у Далича полный порядок. Он обыграл на выезде Украину, добыл путёвку в стыковые матчи, а дальше Хорватия заиграла так, как и должна была.

Болван века

Казалось бы, кто такой Далич для Модрича, Ракитича, Манджукича? Это для нас он – вылитый Валерий Чалый, а для них - ноунейм, непонятно как оказавшийся у руля национальной команды.



Тем не менее, тренер завоевал уважение всего коллектива. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла история с Николой Калиничем. Пока игроки «Реала» и «Барсы» послушно выполняли установку тренера, скамеечник «Милана» отказался выходить на замену в матче с Нигерией из-за проблем со спиной. Далич не стерпел и отправил форварда досматривать чемпионат мира по телевизору.

Возможно, у Калинича действительно имелись проблемы, но результат показывает, что Далич был абсолютно прав. Он лишил себя дополнительного варианта в атаке, но дал понять игрокам, что в команде, которая впоследствии сыграет 3 овертайма (а может и все 4), нет места тем, кто бережёт себя и может дать слабину.

Всегда очень обидно за футболистов, которые не смогли поехать на успешный для команды чемпионат из-за травмы. Марко Ройс, к примеру, своим талантом безусловно заслужил звание чемпиона мира. А вот Калинича даже звание идиота года маловато...

«Золотой мяч»

Про судьбу главной индивидуальной награды года я уже писал. На мой взгляд, её заслужил Модрич, но борьба между ним и Криштиану Роналду развернётся только в случае победы Хорватии и, желательно, победного гола Луки в финале.

Среди французов претендентов не видно: Канте и Мбаппе не добились успехов со своими клубами, а остальные игроки проводят не гениальный чемпионат мира. Да и Гризманн выиграл с «Атлетико» всего лишь Лигу Европы. Так что правильнее тут рассуждать о «Золотом мяче» чемпионата мира – призе лучшему игроку конкретного турнира.

«Золотую бутсу», если не случится хет-трика в финале, заберёт Харри Кейн, половину из своих мячей забивший с пенальти, а 5 из 6-ти – Панаме и Тунису. Потому обладатель награды выглядит довольно абсурдно. К счастью, в случае с «Золотым мячом» есть возможность выбирать, а не подчиняться цифрам.

Думаю, более-менее всем понятно, что в случае победы Хорватии приз заберёт Модрич. С французами сложнее. Самый яркий их игрок – Киллиан Мбаппе. Но он делал результат не так уж и часто по ходу турнира, больше он устраивал шоу. Настоящим олицетворением команды является Нголо Канте. Франция – прагматичная, а не фестивальная команда, потому именно Канте в большей степени определяет её успех. Он проводит выдающийся чемпионат мира, но если Мбаппе что-то сотворит в финале, шансов перед атакующей звездой у него нет.



Первая африканская сборная в финале и старые счёты

Одно дело, когда про принадлежность сборной Франции к чёрному континенту судят юзеры в комментариях, а другое – когда полуфиналист чемпионата мира 1998, проигравший в матче за выход в финал как раз французам. Пост в Фэйсбуке Игора Штимаца, в котором он пролил свет на корни игроков команды Дешама и задался вопросом, с какой страной играет в финале его команда, вызвал большой общественный резонанс.

Сказка с очевидным концом – сегодня Франция станет чемпионом мира?


Cейчас запись уже недоступна: даже Штимац, которому приписывают правые взгляды и которого вряд ли можно причислить к либеральному западному обществу, пост удалил.

20 лет назад Игор натерпелся от уроженца Гваделупы Лиллиана Тюрама, дубль которого предопределил победу французов 2:1, за которых под номером 7 играл Дидье Дешам. Успех той команды на ЧМ стал успехом и французской политики в отношении людей с корнями из других стран – в том полуфинале за Францию помимо Тюрама успешно отыграли Десайи, Карамбё, Зидан, испано-аргентинец Трезеге, калмыко-польский армянин Джоркаефф…

Так что сборная Франции, если хотите, это «Интер» среди сборных – здесь давно существуют подобные традиции и они приносят успех. Нынешнее поколение – это, как ни крути, продукт французских футбольных школ, которые работают просто великолепно.

Врсалько vs Матюиди – ключевая дуэль?

Но даже они не произвели такого левого полузащитника, который нужен Дешаму в его задумках, поэтому на этом фланге у французов действует номинальных центральный полузащитник Блез Матюиди. Тактические аналитики отмечают потенциальную слабость команды Дешама именно в этой зоне, ведь Матюиди часто тянет в центр на помощь Канте, потому бровка остаётся свободной для подключения правого защитника.

Насер Шадли и Габриэль Меркадо в силу их стиля игры и врождённой позиции Францию не наказали, а вот Шиме Врсалько может. Защитник «Атлетико», сделавший голевой навес на Перишича в полуфинале (правда, остальные 7 цели не достигли, но какая разница), может стать одной из ключевых фигур матча. Он сможет либо активничать на бровке, либо поможет нарушить французскую компактность в центре, выманивая на себя Матюиди. Несмотря на то, что Хорватия – команда фланговая, этим Ракитич, Модрич, Манджукич и Ребич тоже могут воспользоваться, хотя наличие Нголо Канте сильно облегчает Франции задачу по перекрытию центра.

Футбол вне политики

Ну уж нет. Коллега Уральский не зря несколько дней написал о неактуальности этого лозунга. Забив на дипломатические бойкоты, на финал снова приедет Эммануэль Макрон, да ещё и с супругой. Естественно, посетит решающий матч и очаровавшая всех президент Хорватии.



Билеты на финал достал и Владимир Путин, который собирается принять участие в церемонии награждения, так что о футболе вне политики Владимиру Владимировичу лишний раз заикаться будет странно.

Фамилия Путина попала в заголовки всех спортивных изданий в связи и с ещё одной новостью: мэр Загреба заявил о том, что в городе на волне успеха наконец появится хорошая арена на 35 тысяч. «Но мы не будем строить, как Путин, за 400-500 миллионов», - заявил градоначальник. Действительно, до нас хорватам далеко: недавно Давор Шукер говорил, что отсутствие в Хорватии хотя бы одной арены уровня калининградской – это позор. И пока мы думаем, что делать с кучей новых стадионов в провинции, в стране-финалистке чемпионата мира подобное сооружение только начнут строить.

Куда подевался VAR?

На групповом этапе все изнывали от голов со стандартов, постоянных пенальти и применения системы VAR. Может, просто так сложилось, может, арбитры теперь судят более качественные, но в плей-офф видеопомощники судей почти не вступают в игру. Без всякой статистики заметно, что в матчах на выбывание мы вернулись в старые-добрые времена без повторов. Добрые, потому что серьёзных судейских ошибок при этом не допускается.

Надеюсь, тенденция плей-офф продолжится и в финале. Про Нестора Питану я в предыдущий раз писал месяц назад, когда стало известно, что арбитр, прикрывающий лысину редкими прядями волос, снова откроет чемпионат мира для России. Он судил матч с Кореей в 2014-м, ему доверили судить матч-открытие этого Мундиаля, он же его и завершит.

Питана уже судил Францию на этом чемпионате мира (сразу после вылета его Аргентины), но четвертьфинал с Уругваем получился будничным. В матче Мексика – Швеция было интереснее: Нестор оставил своё решение не назначать пенальти в ворота мексиканцев после видеопросмотра, а в концовке игры Хорватия – Дания не показал датчанину красную за фол последней надежды, исходя из новых правил. Правда, датчанам это всё равно не помогло – как можно догадаться, хорваты прошли дальше.

Теперь Питана во второй раз будет судить обе команды: важнейший матч в карьере предстоит не только игрокам, но и судейской бригаде, чего сам Нестор не скрывает. Арбитр во время ЧМ дублирует свои твиты на русском языке через переводчик – получается интересно.



Хочется, чтобы вышла интересной и финальная игра, опровергнув откровенно провокационный заголовок этой статьи.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Франции Сборная Хорватии
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:55) #
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online

На бумаге французы сильней ,а вот на деле,сложно сказать.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Ростов»
Очень хочется, чтобы именно на ЧМ в России, появилась новая страна обладающая кубком мира по футболу.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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