Сказка с очевидным концом – сегодня Франция станет чемпионом мира?

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|15.07
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Сказка с очевидным концом – сегодня Франция станет чемпионом мира?
Два года назад португальцы уже повергли в шок предвкушавшую большую победу Францию, но с тех пор команда Дидье Дешама стала умнее и сильнее. К финалу с хорватами она подходит без трёх овертаймов и с лишним днём отдыха.
Португальский урок
Уже на пресс-конференции после победного полуфинала французы много говорили о проигранном 2 года назад финале и выражали полную решимость не допустить повторения. Поль Погба даже проболтался, что тогда все считали исход предрешённым, но теперь такого точно не будет. Тогда Франция была вынуждена играть в атаку против сидящей в обороне команды, Димитри Пайет вывел из строя Криштиану Роналду, но Франция всё равно проиграла очень сдержанному сопернику с непонятно откуда взявшимся и неизвестно куда пропавшим (для всего мира, кроме России) Эдером.
Сейчас Франция находится во вроде бы более выгодном положении. Хорваты могут сыграть от соперника, но всё же это не автобус. А сама Франция стала куда более прагматичной. Аргентина с её стилем игры была обречена. Уругвай не любит играть в позиционных атаках, но без Кавани серьёзную борьбу навязать не сумел. Наконец, бельгийцы после матча называли французскую команду антифутбольной, но по факту они просто заслуженно проиграли более сильному и умному сопернику.
Не стоит думать, что «трёхцветные» побегут вперёд оправдывать статус фаворита. Вперёд они побегут после перехвата мяча на своей половине поля, когда хорваты не успеют применить контрпрессинг и Погба отправит фирменную закидушку на ход Мбаппе. Бороться с ним без каких-то тактических ловушек, чисто на физических данных, не под силу никому в мире.
Хорватская сенсация
Безусловно, Хорватия в финале – это большущая сенсация, таких неожиданных команд в финалах чемпионатов мира не было давно. Но с другой стороны, разве Лука Модрич и финал чемпионата мира – несовместимые вещи? А Марио Манджукич и финал чемпионата мира? У Хорватии есть игроки мирового уровня, а Деян Ловрен, который после финала Лиги чемпионов примет участие и во втором главном матче года, просто требует от людей признать, что является одним из лучших защитников мира.
Поэтому, если персонализировать хорватскую сенсацию, то это Златко Далич. Он будто Эдер в финале Евро-2016 появился из ниоткуда в самый важный момент, но не пропал после этого, а продолжил успешно работать. Далич, в отличие от игроков Хорватии-1998, не был успешным игроком, поэтому не обладал особым авторитетом. Он не брал чемпионаты и кубки Хорватии, а работал в скромных клубах и укатил к экватору за заработком. Златко работал в Саудовской Аравии и ОАЭ, где наконец разжился трофеями и вышел в финал азиатской лиги чемпионов, но на исходе десятка лет жизни на Ближнем Востоке решил, что хватит.
Поэтому игру отборочного цикла к ЧМ-2018 против Финляндии (1:1) Далич смотрел в качестве свободного человека. Стало понятно, что если с Анте Чачичем команда не в состоянии обыграть финнов дома, то ни о какой победе над украинцами в гостях не шло и речи. Тренера решили поменять и поставили на не самый очевидный вариант. Когда времени перед решающим матчем совсем нет, логично поставить какого-нибудь известного в прошлом игрока с авторитетом, тренера-мотиватора и коммуникатора. Оказалось, что со всем, кроме бэкграунда, у Далича полный порядок. Он обыграл на выезде Украину, добыл путёвку в стыковые матчи, а дальше Хорватия заиграла так, как и должна была.
Болван века
Казалось бы, кто такой Далич для Модрича, Ракитича, Манджукича? Это для нас он – вылитый Валерий Чалый, а для них - ноунейм, непонятно как оказавшийся у руля национальной команды.
Тем не менее, тренер завоевал уважение всего коллектива. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла история с Николой Калиничем. Пока игроки «Реала» и «Барсы» послушно выполняли установку тренера, скамеечник «Милана» отказался выходить на замену в матче с Нигерией из-за проблем со спиной. Далич не стерпел и отправил форварда досматривать чемпионат мира по телевизору.
Возможно, у Калинича действительно имелись проблемы, но результат показывает, что Далич был абсолютно прав. Он лишил себя дополнительного варианта в атаке, но дал понять игрокам, что в команде, которая впоследствии сыграет 3 овертайма (а может и все 4), нет места тем, кто бережёт себя и может дать слабину.
Всегда очень обидно за футболистов, которые не смогли поехать на успешный для команды чемпионат из-за травмы. Марко Ройс, к примеру, своим талантом безусловно заслужил звание чемпиона мира. А вот Калинича даже звание идиота года маловато...
«Золотой мяч»
Про судьбу главной индивидуальной награды года я уже писал. На мой взгляд, её заслужил Модрич, но борьба между ним и Криштиану Роналду развернётся только в случае победы Хорватии и, желательно, победного гола Луки в финале.
Среди французов претендентов не видно: Канте и Мбаппе не добились успехов со своими клубами, а остальные игроки проводят не гениальный чемпионат мира. Да и Гризманн выиграл с «Атлетико» всего лишь Лигу Европы. Так что правильнее тут рассуждать о «Золотом мяче» чемпионата мира – призе лучшему игроку конкретного турнира.
«Золотую бутсу», если не случится хет-трика в финале, заберёт Харри Кейн, половину из своих мячей забивший с пенальти, а 5 из 6-ти – Панаме и Тунису. Потому обладатель награды выглядит довольно абсурдно. К счастью, в случае с «Золотым мячом» есть возможность выбирать, а не подчиняться цифрам.
Думаю, более-менее всем понятно, что в случае победы Хорватии приз заберёт Модрич. С французами сложнее. Самый яркий их игрок – Киллиан Мбаппе. Но он делал результат не так уж и часто по ходу турнира, больше он устраивал шоу. Настоящим олицетворением команды является Нголо Канте. Франция – прагматичная, а не фестивальная команда, потому именно Канте в большей степени определяет её успех. Он проводит выдающийся чемпионат мира, но если Мбаппе что-то сотворит в финале, шансов перед атакующей звездой у него нет.
Первая африканская сборная в финале и старые счёты
Одно дело, когда про принадлежность сборной Франции к чёрному континенту судят юзеры в комментариях, а другое – когда полуфиналист чемпионата мира 1998, проигравший в матче за выход в финал как раз французам. Пост в Фэйсбуке Игора Штимаца, в котором он пролил свет на корни игроков команды Дешама и задался вопросом, с какой страной играет в финале его команда, вызвал большой общественный резонанс.
Cейчас запись уже недоступна: даже Штимац, которому приписывают правые взгляды и которого вряд ли можно причислить к либеральному западному обществу, пост удалил.
20 лет назад Игор натерпелся от уроженца Гваделупы Лиллиана Тюрама, дубль которого предопределил победу французов 2:1, за которых под номером 7 играл Дидье Дешам. Успех той команды на ЧМ стал успехом и французской политики в отношении людей с корнями из других стран – в том полуфинале за Францию помимо Тюрама успешно отыграли Десайи, Карамбё, Зидан, испано-аргентинец Трезеге, калмыко-польский армянин Джоркаефф…
Так что сборная Франции, если хотите, это «Интер» среди сборных – здесь давно существуют подобные традиции и они приносят успех. Нынешнее поколение – это, как ни крути, продукт французских футбольных школ, которые работают просто великолепно.
Врсалько vs Матюиди – ключевая дуэль?
Но даже они не произвели такого левого полузащитника, который нужен Дешаму в его задумках, поэтому на этом фланге у французов действует номинальных центральный полузащитник Блез Матюиди. Тактические аналитики отмечают потенциальную слабость команды Дешама именно в этой зоне, ведь Матюиди часто тянет в центр на помощь Канте, потому бровка остаётся свободной для подключения правого защитника.
Насер Шадли и Габриэль Меркадо в силу их стиля игры и врождённой позиции Францию не наказали, а вот Шиме Врсалько может. Защитник «Атлетико», сделавший голевой навес на Перишича в полуфинале (правда, остальные 7 цели не достигли, но какая разница), может стать одной из ключевых фигур матча. Он сможет либо активничать на бровке, либо поможет нарушить французскую компактность в центре, выманивая на себя Матюиди. Несмотря на то, что Хорватия – команда фланговая, этим Ракитич, Модрич, Манджукич и Ребич тоже могут воспользоваться, хотя наличие Нголо Канте сильно облегчает Франции задачу по перекрытию центра.
Футбол вне политики
Ну уж нет. Коллега Уральский не зря несколько дней написал о неактуальности этого лозунга. Забив на дипломатические бойкоты, на финал снова приедет Эммануэль Макрон, да ещё и с супругой. Естественно, посетит решающий матч и очаровавшая всех президент Хорватии.
Билеты на финал достал и Владимир Путин, который собирается принять участие в церемонии награждения, так что о футболе вне политики Владимиру Владимировичу лишний раз заикаться будет странно.
Фамилия Путина попала в заголовки всех спортивных изданий в связи и с ещё одной новостью: мэр Загреба заявил о том, что в городе на волне успеха наконец появится хорошая арена на 35 тысяч. «Но мы не будем строить, как Путин, за 400-500 миллионов», - заявил градоначальник. Действительно, до нас хорватам далеко: недавно Давор Шукер говорил, что отсутствие в Хорватии хотя бы одной арены уровня калининградской – это позор. И пока мы думаем, что делать с кучей новых стадионов в провинции, в стране-финалистке чемпионата мира подобное сооружение только начнут строить.
Куда подевался VAR?
На групповом этапе все изнывали от голов со стандартов, постоянных пенальти и применения системы VAR. Может, просто так сложилось, может, арбитры теперь судят более качественные, но в плей-офф видеопомощники судей почти не вступают в игру. Без всякой статистики заметно, что в матчах на выбывание мы вернулись в старые-добрые времена без повторов. Добрые, потому что серьёзных судейских ошибок при этом не допускается.
Надеюсь, тенденция плей-офф продолжится и в финале. Про Нестора Питану я в предыдущий раз писал месяц назад, когда стало известно, что арбитр, прикрывающий лысину редкими прядями волос, снова откроет чемпионат мира для России. Он судил матч с Кореей в 2014-м, ему доверили судить матч-открытие этого Мундиаля, он же его и завершит.
Питана уже судил Францию на этом чемпионате мира (сразу после вылета его Аргентины), но четвертьфинал с Уругваем получился будничным. В матче Мексика – Швеция было интереснее: Нестор оставил своё решение не назначать пенальти в ворота мексиканцев после видеопросмотра, а в концовке игры Хорватия – Дания не показал датчанину красную за фол последней надежды, исходя из новых правил. Правда, датчанам это всё равно не помогло – как можно догадаться, хорваты прошли дальше.
Теперь Питана во второй раз будет судить обе команды: важнейший матч в карьере предстоит не только игрокам, но и судейской бригаде, чего сам Нестор не скрывает. Арбитр во время ЧМ дублирует свои твиты на русском языке через переводчик – получается интересно.
Хочется, чтобы вышла интересной и финальная игра, опровергнув откровенно провокационный заголовок этой статьи.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Португальский урок
Уже на пресс-конференции после победного полуфинала французы много говорили о проигранном 2 года назад финале и выражали полную решимость не допустить повторения. Поль Погба даже проболтался, что тогда все считали исход предрешённым, но теперь такого точно не будет. Тогда Франция была вынуждена играть в атаку против сидящей в обороне команды, Димитри Пайет вывел из строя Криштиану Роналду, но Франция всё равно проиграла очень сдержанному сопернику с непонятно откуда взявшимся и неизвестно куда пропавшим (для всего мира, кроме России) Эдером.
Сейчас Франция находится во вроде бы более выгодном положении. Хорваты могут сыграть от соперника, но всё же это не автобус. А сама Франция стала куда более прагматичной. Аргентина с её стилем игры была обречена. Уругвай не любит играть в позиционных атаках, но без Кавани серьёзную борьбу навязать не сумел. Наконец, бельгийцы после матча называли французскую команду антифутбольной, но по факту они просто заслуженно проиграли более сильному и умному сопернику.
Не стоит думать, что «трёхцветные» побегут вперёд оправдывать статус фаворита. Вперёд они побегут после перехвата мяча на своей половине поля, когда хорваты не успеют применить контрпрессинг и Погба отправит фирменную закидушку на ход Мбаппе. Бороться с ним без каких-то тактических ловушек, чисто на физических данных, не под силу никому в мире.
Хорватская сенсация
Безусловно, Хорватия в финале – это большущая сенсация, таких неожиданных команд в финалах чемпионатов мира не было давно. Но с другой стороны, разве Лука Модрич и финал чемпионата мира – несовместимые вещи? А Марио Манджукич и финал чемпионата мира? У Хорватии есть игроки мирового уровня, а Деян Ловрен, который после финала Лиги чемпионов примет участие и во втором главном матче года, просто требует от людей признать, что является одним из лучших защитников мира.
Поэтому, если персонализировать хорватскую сенсацию, то это Златко Далич. Он будто Эдер в финале Евро-2016 появился из ниоткуда в самый важный момент, но не пропал после этого, а продолжил успешно работать. Далич, в отличие от игроков Хорватии-1998, не был успешным игроком, поэтому не обладал особым авторитетом. Он не брал чемпионаты и кубки Хорватии, а работал в скромных клубах и укатил к экватору за заработком. Златко работал в Саудовской Аравии и ОАЭ, где наконец разжился трофеями и вышел в финал азиатской лиги чемпионов, но на исходе десятка лет жизни на Ближнем Востоке решил, что хватит.
Поэтому игру отборочного цикла к ЧМ-2018 против Финляндии (1:1) Далич смотрел в качестве свободного человека. Стало понятно, что если с Анте Чачичем команда не в состоянии обыграть финнов дома, то ни о какой победе над украинцами в гостях не шло и речи. Тренера решили поменять и поставили на не самый очевидный вариант. Когда времени перед решающим матчем совсем нет, логично поставить какого-нибудь известного в прошлом игрока с авторитетом, тренера-мотиватора и коммуникатора. Оказалось, что со всем, кроме бэкграунда, у Далича полный порядок. Он обыграл на выезде Украину, добыл путёвку в стыковые матчи, а дальше Хорватия заиграла так, как и должна была.
Болван века
Казалось бы, кто такой Далич для Модрича, Ракитича, Манджукича? Это для нас он – вылитый Валерий Чалый, а для них - ноунейм, непонятно как оказавшийся у руля национальной команды.
Чалый смог! ?? ? pic.twitter.com/WvqK0dbu75— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) July 11, 2018
Тем не менее, тренер завоевал уважение всего коллектива. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла история с Николой Калиничем. Пока игроки «Реала» и «Барсы» послушно выполняли установку тренера, скамеечник «Милана» отказался выходить на замену в матче с Нигерией из-за проблем со спиной. Далич не стерпел и отправил форварда досматривать чемпионат мира по телевизору.
Возможно, у Калинича действительно имелись проблемы, но результат показывает, что Далич был абсолютно прав. Он лишил себя дополнительного варианта в атаке, но дал понять игрокам, что в команде, которая впоследствии сыграет 3 овертайма (а может и все 4), нет места тем, кто бережёт себя и может дать слабину.
Всегда очень обидно за футболистов, которые не смогли поехать на успешный для команды чемпионат из-за травмы. Марко Ройс, к примеру, своим талантом безусловно заслужил звание чемпиона мира. А вот Калинича даже звание идиота года маловато...
«Золотой мяч»
Про судьбу главной индивидуальной награды года я уже писал. На мой взгляд, её заслужил Модрич, но борьба между ним и Криштиану Роналду развернётся только в случае победы Хорватии и, желательно, победного гола Луки в финале.
Среди французов претендентов не видно: Канте и Мбаппе не добились успехов со своими клубами, а остальные игроки проводят не гениальный чемпионат мира. Да и Гризманн выиграл с «Атлетико» всего лишь Лигу Европы. Так что правильнее тут рассуждать о «Золотом мяче» чемпионата мира – призе лучшему игроку конкретного турнира.
«Золотую бутсу», если не случится хет-трика в финале, заберёт Харри Кейн, половину из своих мячей забивший с пенальти, а 5 из 6-ти – Панаме и Тунису. Потому обладатель награды выглядит довольно абсурдно. К счастью, в случае с «Золотым мячом» есть возможность выбирать, а не подчиняться цифрам.
Думаю, более-менее всем понятно, что в случае победы Хорватии приз заберёт Модрич. С французами сложнее. Самый яркий их игрок – Киллиан Мбаппе. Но он делал результат не так уж и часто по ходу турнира, больше он устраивал шоу. Настоящим олицетворением команды является Нголо Канте. Франция – прагматичная, а не фестивальная команда, потому именно Канте в большей степени определяет её успех. Он проводит выдающийся чемпионат мира, но если Мбаппе что-то сотворит в финале, шансов перед атакующей звездой у него нет.
Первая африканская сборная в финале и старые счёты
Одно дело, когда про принадлежность сборной Франции к чёрному континенту судят юзеры в комментариях, а другое – когда полуфиналист чемпионата мира 1998, проигравший в матче за выход в финал как раз французам. Пост в Фэйсбуке Игора Штимаца, в котором он пролил свет на корни игроков команды Дешама и задался вопросом, с какой страной играет в финале его команда, вызвал большой общественный резонанс.
Cейчас запись уже недоступна: даже Штимац, которому приписывают правые взгляды и которого вряд ли можно причислить к либеральному западному обществу, пост удалил.
20 лет назад Игор натерпелся от уроженца Гваделупы Лиллиана Тюрама, дубль которого предопределил победу французов 2:1, за которых под номером 7 играл Дидье Дешам. Успех той команды на ЧМ стал успехом и французской политики в отношении людей с корнями из других стран – в том полуфинале за Францию помимо Тюрама успешно отыграли Десайи, Карамбё, Зидан, испано-аргентинец Трезеге, калмыко-польский армянин Джоркаефф…
Так что сборная Франции, если хотите, это «Интер» среди сборных – здесь давно существуют подобные традиции и они приносят успех. Нынешнее поколение – это, как ни крути, продукт французских футбольных школ, которые работают просто великолепно.
Врсалько vs Матюиди – ключевая дуэль?
Но даже они не произвели такого левого полузащитника, который нужен Дешаму в его задумках, поэтому на этом фланге у французов действует номинальных центральный полузащитник Блез Матюиди. Тактические аналитики отмечают потенциальную слабость команды Дешама именно в этой зоне, ведь Матюиди часто тянет в центр на помощь Канте, потому бровка остаётся свободной для подключения правого защитника.
Насер Шадли и Габриэль Меркадо в силу их стиля игры и врождённой позиции Францию не наказали, а вот Шиме Врсалько может. Защитник «Атлетико», сделавший голевой навес на Перишича в полуфинале (правда, остальные 7 цели не достигли, но какая разница), может стать одной из ключевых фигур матча. Он сможет либо активничать на бровке, либо поможет нарушить французскую компактность в центре, выманивая на себя Матюиди. Несмотря на то, что Хорватия – команда фланговая, этим Ракитич, Модрич, Манджукич и Ребич тоже могут воспользоваться, хотя наличие Нголо Канте сильно облегчает Франции задачу по перекрытию центра.
Футбол вне политики
Ну уж нет. Коллега Уральский не зря несколько дней написал о неактуальности этого лозунга. Забив на дипломатические бойкоты, на финал снова приедет Эммануэль Макрон, да ещё и с супругой. Естественно, посетит решающий матч и очаровавшая всех президент Хорватии.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к болельщикам с благодарностью и просьбой болеть за Хорватию. Не знаем как тут устоять pic.twitter.com/RqKJ8dSbS9— Новости. Как есть (@nourlnews) July 15, 2018
Билеты на финал достал и Владимир Путин, который собирается принять участие в церемонии награждения, так что о футболе вне политики Владимиру Владимировичу лишний раз заикаться будет странно.
Фамилия Путина попала в заголовки всех спортивных изданий в связи и с ещё одной новостью: мэр Загреба заявил о том, что в городе на волне успеха наконец появится хорошая арена на 35 тысяч. «Но мы не будем строить, как Путин, за 400-500 миллионов», - заявил градоначальник. Действительно, до нас хорватам далеко: недавно Давор Шукер говорил, что отсутствие в Хорватии хотя бы одной арены уровня калининградской – это позор. И пока мы думаем, что делать с кучей новых стадионов в провинции, в стране-финалистке чемпионата мира подобное сооружение только начнут строить.
Куда подевался VAR?
На групповом этапе все изнывали от голов со стандартов, постоянных пенальти и применения системы VAR. Может, просто так сложилось, может, арбитры теперь судят более качественные, но в плей-офф видеопомощники судей почти не вступают в игру. Без всякой статистики заметно, что в матчах на выбывание мы вернулись в старые-добрые времена без повторов. Добрые, потому что серьёзных судейских ошибок при этом не допускается.
Надеюсь, тенденция плей-офф продолжится и в финале. Про Нестора Питану я в предыдущий раз писал месяц назад, когда стало известно, что арбитр, прикрывающий лысину редкими прядями волос, снова откроет чемпионат мира для России. Он судил матч с Кореей в 2014-м, ему доверили судить матч-открытие этого Мундиаля, он же его и завершит.
Питана уже судил Францию на этом чемпионате мира (сразу после вылета его Аргентины), но четвертьфинал с Уругваем получился будничным. В матче Мексика – Швеция было интереснее: Нестор оставил своё решение не назначать пенальти в ворота мексиканцев после видеопросмотра, а в концовке игры Хорватия – Дания не показал датчанину красную за фол последней надежды, исходя из новых правил. Правда, датчанам это всё равно не помогло – как можно догадаться, хорваты прошли дальше.
Теперь Питана во второй раз будет судить обе команды: важнейший матч в карьере предстоит не только игрокам, но и судейской бригаде, чего сам Нестор не скрывает. Арбитр во время ЧМ дублирует свои твиты на русском языке через переводчик – получается интересно.
Я буду спать с моими коллегами Х. Майданой и Дж. П. Белатти. Завтра - самый важный день в нашей карьере— Nestor Pitana (@NestorPitana) July 14, 2018
Хочется, чтобы вышла интересной и финальная игра, опровергнув откровенно провокационный заголовок этой статьи.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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