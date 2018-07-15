Уго Льорис: мне радостно видеть, что футбол помогает людям объединяться

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над командой Хорватии (4:2) в финале ЧМ-2018."Я с нетерпением жду завтра, когда мы будем праздновать нашу победу вместе с народом Франции. Так круто видеть французов радостными! Мне радостно видеть, что футбол помогает людям объединяться. Мы можем гордиться тем, что сделали. Второй гол, конечно, я надеюсь, останется какой то шуточной ошибкой. Главное, что я сделал в остальных моментах. Думаю, лучше наслаждаться итоговым успехом, которого мы достигли", - сказал Льорис.