Почему Головину надо идти к Гинеру и упрашивать принять предложение «Монако»

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров
Куда лучше перейти Головину?



 

Почему Головину надо идти к Гинеру и упрашивать принять предложение «Монако»

Чемпионат мира не особо прибавил интереса к персоне Александра Головина: «Ювентус» вроде бы вышел из переговоров, в «Челси» только пришёл новый тренер, приведший с собой Жоржиньо, а вот «Монако» сегодня объявил об официальном предложении. Автор Rusfootball.info уверен, что это лучший вариант для главного таланта нашего футбола.



Успешное выступление на чемпионате мира дало надежду на отъезд нескольких игроков нашей сборной в Европу, но Денис Черышев и так там, по Артёму Дзюбе «Зенит» не получал предложений, интерес к Илье Кутепову остаётся интересом, а Романа Зобнина европейские клубы непостижимым образом игнорируют. Фёдор Смолов, понятное дело, теперь думает только над тем, где больше шансов выиграть чемпионат России.

Поэтому реальный шанс уехать есть только у одного игрока. Предыдущие продажи Евгения Гинера наверняка отпугивают потенциальных покупателей, потому реально на Головина претендовали лишь три клуба. «Ювентус» с приходом Роналду экономит деньги и довольно быстро свернул переговоры. «Челси» вроде бы готов заплатить 30 миллионов благодаря отношениям Гинера с Романом Абрамовичем. «Монако», также с русским руководством, вряд ли пойдёт на такие траты, но, по словам вице-президента Вадима Васильева, сделал официальное предложение.

Вывод – за Головина готовы платить только русские. К счастью, не только в пределах России. Головину, безусловно, нужно уезжать, имея перед собой примеры Дзагоева и Акинфеева. В перестраивающемся ЦСКА он вряд ли сможет поражать Европу в Лиге чемпионов, а следующий большой турнир только через 2 года – за это время в чемпионате России ничему новому он не научится. Зато может получить травму где-нибудь на обледенелой синтетике.



Фёдор Чалов не понимает, зачем Головину ехать в «Монако». Но он много чего не понимает, иначе играл бы в футбол не только 2 месяца в году весной. Надо ехать в топ-клуб, считает Фёдор. Но очевидно, что для карьеры Головина топ-клуб – это именно «Монако», а не «Челси».

Да, наш футбол страдает от того, что футболисты боятся и не рискуют ехать за рубеж. Переезд в «Челси» - риск, на который нужно решаться. Но чёрт знает, что в голове у этого Сарри. Нужен ли ему Головин или он нужен исключительно русскому руководству клуба, как когда-то Юрий Жирков?

Конкуренция в середине поля усиливается. Даже несмотря на схему 4-3-3, которую Сарри использовал в «Наполи», Головин может плотно осесть на скамейке. После покупки любимца Сарри Жоржиньо подвисает Нголо Канте, что говорить о Головине. Но не посадит же Сарри потрясающего чемпиона мира на скамейку? Выходит, 2 позиции из трёх в центре поля уже заняты, а ведь есть тот же Сеск Фабрегас, похожий на легенду «Наполи» Гамшика.

И это я молчу про Бакайоко с Дринкуотером – игроки вроде бы не типа Сарри. Ближе к атаке имеются Азар (пока что), Виллиан, Педро, может вернуться после успешной аренды и поездки на ЧМ Лофтус-Чик, есть Росс Баркли, может измениться функционал Мозеса и Алонсо. Места в составе и времени на адаптацию в Англии (а Саша в своё время очень тяжело привыкал к жизни в Москве и хотел, чтобы мама забрала его домой) никто не предоставит. А все эти ребята куда более готовы к сражениям в АПЛ, чем Головин, который был великолепен только в матче с Саудовской Аравией. В других – хорош, полезен, но не более.

«Монако» - совсем другое дело. Многие не хотят менять Лигу чемпионов и борьбу за титул «здесь» на середину таблицы «там», но «Монако» - никакой не середняк. Да, бороться за титул с «ПСЖ» нереально, но зато команда снова попала в Лигу чемпионов, заняв второе место. В этом плане Головин только приобретает переходом в более конкурентоспособную команду.

Чемпионат Франции не на несколько голов сильнее нашего, что тоже плюс. Саша не будет шокирован уровнем игры, но при этом должен будет пахать и прогрессировать для борьбы в такой интенсивной и силовой лиге против здоровенных и выносливых темнокожих парней. Франция – это постепенный переход на новый уровень, который закалит перед переходом в настоящий топ-клуб топ-чемпионата.



Конкретный клуб «Монако» работает на экспорт и максимально заинтересован в развитии таланта Головина. Тренер Леонарду Жардим прекрасно работает с молодёжью, а тут с уходом Фабиньо в «Ливерпуль» для Головина ещё и местечко в центре поля освободилось. Моутинью опытен, но в своём возрасте не выглядит непобедимым конкурентом. Тилеманс – талант, наличие которого будет постоянно подстёгивать Головина к работе, но вряд ли усадит Сашу плотно на скамейку, если тот будет пахать как надо.

Список больших продаж «Монако» в топ-клубы, наверное, лишний раз и не стоит напоминать, потому для перехода в тот же «Челси» куда более готового и заматеревшего Головина это идеальный трамплин. Давайте будем объективны: «Челси» для него сейчас – это очень крутой подъём.

Но что бы ни решил Гинер и сам Головин, упускать момент нельзя. Нужно уезжать, хотя бы для того, чтобы у авторов сайта, публику которого совершенно не интересует зарубежный футбол, появился повод хотя бы изредка смотреть что-то, кроме РФПЛ и еврокубков с участием наших. И думается, что смотреть матчи «Монако» из-за выхода в составе русского игрока нужно будет гораздо чаще, чем игры «Челси».

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Головин ЦСКА Монако Гинер Челси
Сегодня, 14:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: kent71
Цитата: Lols
Цитата: kent71
Да не надо ему не куда,оля звезда местного масштаба ,что он показал с более приличными командами да ничего.Раздули из него хрен знает что и хотят куда ни будь пихнуть

Забил Арсеналу, Лиону, был одним из лучших на поле. Что ты несёшь клоун?

Клоун ты сам идиот,научись в начале общаться а потом строчи придурок!!!
Продолжай дальше забил любительским сборным и был лучше,проблема в том такое не прокатит на приличном уровне.
А лично тебе придурок совет,научись общаться с людьми .

Ты идиот? Я тебе повторю ещё раз, он забил Арсеналу, Лиону и был лучшим в ЦСКА в еврокубках, что за дичь ты несёшь? Иди проспись
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Цитата: kent71
Да не надо ему не куда,оля звезда местного масштаба ,что он показал с более приличными командами да ничего.Раздули из него хрен знает что и хотят куда ни будь пихнуть

Забил Арсеналу, Лиону, был одним из лучших на поле. Что ты несёшь клоун?

Клоун ты сам идиот,научись в начале общаться а потом строчи придурок!!!
Продолжай дальше забил любительским сборным и был лучше,проблема в том такое не прокатит на приличном уровне.
А лично тебе придурок совет,научись общаться с людьми .


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: kent71
Да не надо ему не куда,оля звезда местного масштаба ,что он показал с более приличными командами да ничего.Раздули из него хрен знает что и хотят куда ни будь пихнуть

Забил Арсеналу, Лиону, был одним из лучших в еврокубках у ЦСКА на поле. Что ты несёшь клоун?
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да не надо ему не куда,оля звезда местного масштаба ,что он показал с более приличными командами да ничего.Раздули из него хрен знает что и хотят куда ни будь пихнуть


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Parshin
Российским футболистам вообще не нужно ехать в зарубежные клубы, нужно всем вместе (футболистам, тренерам, организаторам и т.д.) ПАХАТЬ на то, чтобы Чемпионат России поднимался по значимости за счет своих, российских футболистов, чтобы в Рейтинге Клубов УЕФА Россия ( сейчас на 6 месте) уже в ближайшее время обошла и Францию - вытеснив ее с 5 места... Зарубежных футболистов разрешить приглашать только тех, кто привлекается в Сборные команды своих стран , а для других - запрет!Лимит иностранцев - не более половины на поле! Нужно искать таланты в российских низших лигах - большинство талантов взрастает ведь в провинции - их только нужно уметь видеть, находить, привлекать...
ПРЕДЛАГАЮ, ежегодно в мае-июне проводить в Москве/Петербурге - "Кубок России среди Сборных команд Федеральных округов" ( 8 округов - 4 команды в двух группах) ИЛИ среди Сборных команд 5 ЗОН ПФЛ, в эти Сборные бы входили самые лучшие, отборные игроки ПФЛ (2-го дивизиона)...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:13) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Parshin,
реформаторский зуд мучает бомжа. Эффективнее просто почесать зудящее место!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Фёдор Смолов, понятное дело, теперь думает только над тем, где больше шансов выиграть чемпионат России.
Мне кажется,что он давно уже забил на футбол и думает только о волосатой дырке посла чемпионата мира по футболу Лопыревой..
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Российским футболистам вообще не нужно ехать в зарубежные клубы, нужно всем вместе (футболистам, тренерам, организаторам и т.д.) ПАХАТЬ на то, чтобы Чемпионат России поднимался по значимости за счет своих, российских футболистов, чтобы в Рейтинге Клубов УЕФА Россия ( сейчас на 6 месте) уже в ближайшее время обошла и Францию - вытеснив ее с 5 места... Зарубежных футболистов разрешить приглашать только тех, кто привлекается в Сборные команды своих стран , а для других - запрет!Лимит иностранцев - не более половины на поле! Нужно искать таланты в российских низших лигах - большинство талантов взрастает ведь в провинции - их только нужно уметь видеть, находить, привлекать...
ПРЕДЛАГАЮ, ежегодно в мае-июне проводить в Москве/Петербурге - "Кубок России среди Сборных команд Федеральных округов" ( 8 округов - 4 команды в двух группах) ИЛИ среди Сборных команд 5 ЗОН ПФЛ, в эти Сборные бы входили самые лучшие, отборные игроки ПФЛ (2-го дивизиона)...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.