Почему Головину надо идти к Гинеру и упрашивать принять предложение «Монако»

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|2
|0
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|2
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|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
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|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
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|3
|1
|0
|2
|3
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|2
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|2
|0
|1
|3
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|3
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|1
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|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
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|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
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|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
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|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
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|Колумбия
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
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|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
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|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
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|Дата
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|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
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Почему Головину надо идти к Гинеру и упрашивать принять предложение «Монако»
Чемпионат мира не особо прибавил интереса к персоне Александра Головина: «Ювентус» вроде бы вышел из переговоров, в «Челси» только пришёл новый тренер, приведший с собой Жоржиньо, а вот «Монако» сегодня объявил об официальном предложении. Автор Rusfootball.info уверен, что это лучший вариант для главного таланта нашего футбола.
Успешное выступление на чемпионате мира дало надежду на отъезд нескольких игроков нашей сборной в Европу, но Денис Черышев и так там, по Артёму Дзюбе «Зенит» не получал предложений, интерес к Илье Кутепову остаётся интересом, а Романа Зобнина европейские клубы непостижимым образом игнорируют. Фёдор Смолов, понятное дело, теперь думает только над тем, где больше шансов выиграть чемпионат России.
Поэтому реальный шанс уехать есть только у одного игрока. Предыдущие продажи Евгения Гинера наверняка отпугивают потенциальных покупателей, потому реально на Головина претендовали лишь три клуба. «Ювентус» с приходом Роналду экономит деньги и довольно быстро свернул переговоры. «Челси» вроде бы готов заплатить 30 миллионов благодаря отношениям Гинера с Романом Абрамовичем. «Монако», также с русским руководством, вряд ли пойдёт на такие траты, но, по словам вице-президента Вадима Васильева, сделал официальное предложение.
Вывод – за Головина готовы платить только русские. К счастью, не только в пределах России. Головину, безусловно, нужно уезжать, имея перед собой примеры Дзагоева и Акинфеева. В перестраивающемся ЦСКА он вряд ли сможет поражать Европу в Лиге чемпионов, а следующий большой турнир только через 2 года – за это время в чемпионате России ничему новому он не научится. Зато может получить травму где-нибудь на обледенелой синтетике.
Фёдор Чалов не понимает, зачем Головину ехать в «Монако». Но он много чего не понимает, иначе играл бы в футбол не только 2 месяца в году весной. Надо ехать в топ-клуб, считает Фёдор. Но очевидно, что для карьеры Головина топ-клуб – это именно «Монако», а не «Челси».
Да, наш футбол страдает от того, что футболисты боятся и не рискуют ехать за рубеж. Переезд в «Челси» - риск, на который нужно решаться. Но чёрт знает, что в голове у этого Сарри. Нужен ли ему Головин или он нужен исключительно русскому руководству клуба, как когда-то Юрий Жирков?
Конкуренция в середине поля усиливается. Даже несмотря на схему 4-3-3, которую Сарри использовал в «Наполи», Головин может плотно осесть на скамейке. После покупки любимца Сарри Жоржиньо подвисает Нголо Канте, что говорить о Головине. Но не посадит же Сарри потрясающего чемпиона мира на скамейку? Выходит, 2 позиции из трёх в центре поля уже заняты, а ведь есть тот же Сеск Фабрегас, похожий на легенду «Наполи» Гамшика.
И это я молчу про Бакайоко с Дринкуотером – игроки вроде бы не типа Сарри. Ближе к атаке имеются Азар (пока что), Виллиан, Педро, может вернуться после успешной аренды и поездки на ЧМ Лофтус-Чик, есть Росс Баркли, может измениться функционал Мозеса и Алонсо. Места в составе и времени на адаптацию в Англии (а Саша в своё время очень тяжело привыкал к жизни в Москве и хотел, чтобы мама забрала его домой) никто не предоставит. А все эти ребята куда более готовы к сражениям в АПЛ, чем Головин, который был великолепен только в матче с Саудовской Аравией. В других – хорош, полезен, но не более.
«Монако» - совсем другое дело. Многие не хотят менять Лигу чемпионов и борьбу за титул «здесь» на середину таблицы «там», но «Монако» - никакой не середняк. Да, бороться за титул с «ПСЖ» нереально, но зато команда снова попала в Лигу чемпионов, заняв второе место. В этом плане Головин только приобретает переходом в более конкурентоспособную команду.
Чемпионат Франции не на несколько голов сильнее нашего, что тоже плюс. Саша не будет шокирован уровнем игры, но при этом должен будет пахать и прогрессировать для борьбы в такой интенсивной и силовой лиге против здоровенных и выносливых темнокожих парней. Франция – это постепенный переход на новый уровень, который закалит перед переходом в настоящий топ-клуб топ-чемпионата.
Конкретный клуб «Монако» работает на экспорт и максимально заинтересован в развитии таланта Головина. Тренер Леонарду Жардим прекрасно работает с молодёжью, а тут с уходом Фабиньо в «Ливерпуль» для Головина ещё и местечко в центре поля освободилось. Моутинью опытен, но в своём возрасте не выглядит непобедимым конкурентом. Тилеманс – талант, наличие которого будет постоянно подстёгивать Головина к работе, но вряд ли усадит Сашу плотно на скамейку, если тот будет пахать как надо.
Список больших продаж «Монако» в топ-клубы, наверное, лишний раз и не стоит напоминать, потому для перехода в тот же «Челси» куда более готового и заматеревшего Головина это идеальный трамплин. Давайте будем объективны: «Челси» для него сейчас – это очень крутой подъём.
Но что бы ни решил Гинер и сам Головин, упускать момент нельзя. Нужно уезжать, хотя бы для того, чтобы у авторов сайта, публику которого совершенно не интересует зарубежный футбол, появился повод хотя бы изредка смотреть что-то, кроме РФПЛ и еврокубков с участием наших. И думается, что смотреть матчи «Монако» из-за выхода в составе русского игрока нужно будет гораздо чаще, чем игры «Челси».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Успешное выступление на чемпионате мира дало надежду на отъезд нескольких игроков нашей сборной в Европу, но Денис Черышев и так там, по Артёму Дзюбе «Зенит» не получал предложений, интерес к Илье Кутепову остаётся интересом, а Романа Зобнина европейские клубы непостижимым образом игнорируют. Фёдор Смолов, понятное дело, теперь думает только над тем, где больше шансов выиграть чемпионат России.
Поэтому реальный шанс уехать есть только у одного игрока. Предыдущие продажи Евгения Гинера наверняка отпугивают потенциальных покупателей, потому реально на Головина претендовали лишь три клуба. «Ювентус» с приходом Роналду экономит деньги и довольно быстро свернул переговоры. «Челси» вроде бы готов заплатить 30 миллионов благодаря отношениям Гинера с Романом Абрамовичем. «Монако», также с русским руководством, вряд ли пойдёт на такие траты, но, по словам вице-президента Вадима Васильева, сделал официальное предложение.
Вывод – за Головина готовы платить только русские. К счастью, не только в пределах России. Головину, безусловно, нужно уезжать, имея перед собой примеры Дзагоева и Акинфеева. В перестраивающемся ЦСКА он вряд ли сможет поражать Европу в Лиге чемпионов, а следующий большой турнир только через 2 года – за это время в чемпионате России ничему новому он не научится. Зато может получить травму где-нибудь на обледенелой синтетике.
Фёдор Чалов не понимает, зачем Головину ехать в «Монако». Но он много чего не понимает, иначе играл бы в футбол не только 2 месяца в году весной. Надо ехать в топ-клуб, считает Фёдор. Но очевидно, что для карьеры Головина топ-клуб – это именно «Монако», а не «Челси».
Да, наш футбол страдает от того, что футболисты боятся и не рискуют ехать за рубеж. Переезд в «Челси» - риск, на который нужно решаться. Но чёрт знает, что в голове у этого Сарри. Нужен ли ему Головин или он нужен исключительно русскому руководству клуба, как когда-то Юрий Жирков?
Конкуренция в середине поля усиливается. Даже несмотря на схему 4-3-3, которую Сарри использовал в «Наполи», Головин может плотно осесть на скамейке. После покупки любимца Сарри Жоржиньо подвисает Нголо Канте, что говорить о Головине. Но не посадит же Сарри потрясающего чемпиона мира на скамейку? Выходит, 2 позиции из трёх в центре поля уже заняты, а ведь есть тот же Сеск Фабрегас, похожий на легенду «Наполи» Гамшика.
И это я молчу про Бакайоко с Дринкуотером – игроки вроде бы не типа Сарри. Ближе к атаке имеются Азар (пока что), Виллиан, Педро, может вернуться после успешной аренды и поездки на ЧМ Лофтус-Чик, есть Росс Баркли, может измениться функционал Мозеса и Алонсо. Места в составе и времени на адаптацию в Англии (а Саша в своё время очень тяжело привыкал к жизни в Москве и хотел, чтобы мама забрала его домой) никто не предоставит. А все эти ребята куда более готовы к сражениям в АПЛ, чем Головин, который был великолепен только в матче с Саудовской Аравией. В других – хорош, полезен, но не более.
«Монако» - совсем другое дело. Многие не хотят менять Лигу чемпионов и борьбу за титул «здесь» на середину таблицы «там», но «Монако» - никакой не середняк. Да, бороться за титул с «ПСЖ» нереально, но зато команда снова попала в Лигу чемпионов, заняв второе место. В этом плане Головин только приобретает переходом в более конкурентоспособную команду.
Чемпионат Франции не на несколько голов сильнее нашего, что тоже плюс. Саша не будет шокирован уровнем игры, но при этом должен будет пахать и прогрессировать для борьбы в такой интенсивной и силовой лиге против здоровенных и выносливых темнокожих парней. Франция – это постепенный переход на новый уровень, который закалит перед переходом в настоящий топ-клуб топ-чемпионата.
Конкретный клуб «Монако» работает на экспорт и максимально заинтересован в развитии таланта Головина. Тренер Леонарду Жардим прекрасно работает с молодёжью, а тут с уходом Фабиньо в «Ливерпуль» для Головина ещё и местечко в центре поля освободилось. Моутинью опытен, но в своём возрасте не выглядит непобедимым конкурентом. Тилеманс – талант, наличие которого будет постоянно подстёгивать Головина к работе, но вряд ли усадит Сашу плотно на скамейку, если тот будет пахать как надо.
Список больших продаж «Монако» в топ-клубы, наверное, лишний раз и не стоит напоминать, потому для перехода в тот же «Челси» куда более готового и заматеревшего Головина это идеальный трамплин. Давайте будем объективны: «Челси» для него сейчас – это очень крутой подъём.
Но что бы ни решил Гинер и сам Головин, упускать момент нельзя. Нужно уезжать, хотя бы для того, чтобы у авторов сайта, публику которого совершенно не интересует зарубежный футбол, появился повод хотя бы изредка смотреть что-то, кроме РФПЛ и еврокубков с участием наших. И думается, что смотреть матчи «Монако» из-за выхода в составе русского игрока нужно будет гораздо чаще, чем игры «Челси».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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