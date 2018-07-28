Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта РФ (фото)

Сборная России - в Министерстве спорта! Заслуженные мастера спорта и тренеры России pic.twitter.com/neSsAufVrQ — Сборная России (@TeamRussia) July 28, 2018

Сегодня, 28 июля, в Министерстве спорта проходит церемония чествования футболистов сборной России и тренерского штаба команды по итогам чемпионата мира 2018 года."Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!" — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.