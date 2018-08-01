Англия может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит возможность подачи заявки на организацию и проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает BBC. По информации издания, окончательное решение по данному вопросу организация намерена принять до 2019 года.Напомним, Англия уже являлась хозяйкой мирового футбольного первенства. Это произошло в 1966 году. Победителями чемпионата мира тогда стали англичане. К тому же, Англия подавала заявку на проведение мундиаля в 2018 году, который в итоге прошёл в России.Ожидается, что совместную заявку на проведение турнира выдвинут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Также сообщалось, что подобную возможность рассматривают Алжир, Тунис и Марокко