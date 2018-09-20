Адвокат Pussy Riot связывает отравление Верзилова с акцией во время финала ЧМ-2018

Павел Чиков, глава международной правозащитной группы "Агора", которая представляет интересы Pussy Riot, выразил мнение, что вероятное отравление участника группы Петра Верзилова имеет отношению к акции, организованной на финале ЧМ-2018.По ходу матча между сборными Франции и Хорватии (4:2) Верзилов и три девушки выбежали на поле в полицейской форме. Данная акция была посвящена политическим заключенным и арестам в России."Финал чемпионата мира в связи со статусом мероприятия — и особенно из-за присутствия на нем глав нескольких государств, включая Владимира Путина — имел высший уровень безопасности. Это основная ответственность ФСО, но также и служб безопасности других лидеров — Макрона, президента Хорватии. Акция Pussy Riot была не плевком в адрес лужниковского отдела полиции и конкретного полковника, она уронила репутацию ФСО в глазах президента России и их зарубежных коллег. Такой выпад не мог остаться безнаказанным.Конечно же, все предпринятые в отношении Петра шаги неизвестны — почти наверняка за ним было наружное наблюдение, отслеживание его поездок, прослушивание телефонных переговоров. Но Верзилов – человек опытный и правила элементарной безопасности знает. Переговоры вел в мессенджерах, телефоны и ноутбуки надежно паролил.Поэтому потребовалось время на сбор информации, разработку и реализацию операции. Положение ФСО в системе органов такое, что, когда она отвечает за безопасность, ей подчиняются все структуры. Приход участкового домой к Верзилову на следующий день после его ареста, внезапное вторжение неких оперативников в квартиру, изъятие компьютеров с их молниеносным возвращением невскрытыми без протоколов, постановлений суда и каких-либо формальностей, требование сдать мочу для анализа на наркотики, а затем задержание Ники [Никульшиной – подруги Верзилова] с помощью ГИБДД в день акции протеста 9 сентября — безусловно, звенья одной цепи, а именно, оперативной разработки и поиска компромата на Верзилова", — подчеркнул Чиков.Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам его девушки Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. По мнению близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками.