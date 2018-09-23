Число ударов из-за пределов штрафной на ЧМ за восемь лет упало на треть

Число ударов из-за пределов штрафной на чемпионатах мира за последние восемь лет упало на треть. Об этом на конференции Международной федерации футбола (ФИФА), посвященной итогам чемпионата мира в России, рассказал голландский футболист и тренер Марко ван Бастен, который является руководителем отдела по техническому развитию организации.Согласно данным ФИФА, в 2010 году на чемпионате мира в ЮАР футболисты нанесли 1000 ударов из-за пределов штрафной, через четыре года в Бразилии - 788, в России этот показатель упал до 684."Вот почему футбол стал сложнее, игроки должны быть умными, технически подготовленными, чтобы создать сложности противнику, - заметил ван Бастен. - Им нужно действовать быстрее и изобретательней, чтобы заставить врасплох защитников, которые сейчас действуют очень компактно на подходах к штрафной".Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля. Победу одержала сборная Франции, команда России дошла до четвертьфинала.