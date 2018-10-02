Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018

Германия надеется, что сможет организовать чемпионат Европы 2024 года так же хорошо, как Россия – чемпионат мира-2018."Надеюсь, что у нас в 2024 году получится так же качественно провести чемпионат Европы, как Россия провела в этом году чемпионат мира, и показать высокий уровень организации, гостеприимства по отношению к людям со всего мираМы приложим для этого максимум усилий!, – сказал первый секретарь посольства ФРГ в России Матиас Рот.Напомним, 27 сентября УЕФА объявил, что заявка Германии победила в конкурсе претендентов на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года.