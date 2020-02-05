В Госдуме прокомментировали информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что информация о том, что сборная Россия пропустит ЧМ-2022, является чушью. По его словам, решение об этом может принять только ФИФА, а не ВАДА.



Фото: oblgazeta.ru