В ФИФА же ранее заявили, что команда Станислава Черчесова примет участие на турнире.
"Очередная чушь и провокация. Это компетенция ФИФА принимать решение относительно формата участия России. И то, только после того как наша сборная пройдет отборочные соревнования. Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты", - цитирует Дегтярева Sport24.ru.
Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, ссылаясь на источник в ВАДА, о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В Госдуме прокомментировали информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что информация о том, что сборная Россия пропустит ЧМ-2022, является чушью. По его словам, решение об этом может принять только ФИФА, а не ВАДА.
Фото: oblgazeta.ru
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