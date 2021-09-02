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Захарян – второй по молодости дебютант в истории сборной. А как сложились карьеры других ранних дебютантов?

Rusfootball.info вспомнил десятку самых молодых тинейджеров в истории нашей страны
Арсен Захарян совершил поразительный скачок в карьере: два года назад не был в основе "Динамо", в марте 2021 поразил игрой на молодежном Евро, а вчера дебютировал за главную сборную страны. Молодой динамовец, несмотря на юный возраст, не потерялся на поле, а создавал моменты на левом фланге. Не ушел Арсен после этой встречи без рекорда: Захарян стал самым молодым полевым игроком за всю историю сборной. А что стало с другими юными дебютантами главной команды страны?

Игорь Акинфеев – 18 лет и 20 дней


Вратарь "армейцев" стал самым молодым дебютантом за всю историю сборной. Ещё в далёком апреле 2004 Игорь провел первую игру за Россию. Соперником по товарищеской игре была Норвегия, которой наша сборная уступила со светом 2-3. Через 3 месяца голкипер попадет в заявку сборной на Чемпионат Европы – 2004, но не проведет ни одного матча.

Акинфеев занимал звание главного стража ворот сборной более 10-ти лет. Игорь тащил Россию на Евро-2008, на котором наши взяли бронзу, и спустя 10 лет на домашнем Чемпионате Мира, где в послематчевой серии пенальти против Испании голкипер вытащил удар ногой. Не обходилось без ошибок: на Чемпионате Мира – 2014 Игорь не поймал дальний удар в матче против Южной Кореи, а в игре с Алжиром ошибся на выходе.

Акинфеев побил множество рекордов: 10 раз забирал приз "Вратарь года", среди вратарей провел больше всех матчей в сборной, лидер в РПЛ по количеству проведенных матчей и "сухих" матчей. Если бы не две травмы крестообразных связок, то достижений у Игоря могло быть больше.

Алан Дзагоев – 18 лет, 3 месяца и 24 дня


Раскрылся молодой полузащитник при Газзаеве, но при Слуцком обрел лучшую версию себя. Леонид Викторович научил Дзагоева совладать с эмоциями, расширил игровой диапазон футболиста и вырастил ключевым игроком ЦСКА и сборной России. На пике Алан клал дубль в Кубке УЕФА, прошивал на "Олд Траффорде" ван дер Сара с острого угла, входил в шорт-лист "Реала" и мог перейти в "Челси" Абрамовича. Ничего этого не случилось из-за огромных проблем полузащитника с травмами.

За сборную Алан провел 59 игр и забил 9 голов. Последний матч за Россию у Дзагоева был на домашнем Чемпионате Мира. Тогда он вышел на 14 минут против "Хорватии" и забил в серии послематчевых пенальти.

Владимир Бесчастных – 18 лет, 4 месяца и 15 дней


Захарян – второй по молодости дебютант в истории сборной. А как сложились карьеры других ранних дебютантов?

17-летний Бесчастных заставил обратить на себя взоры на первом чемпионате России. В дебютном матче он положил дубль в ворота самарских "Крыльев". После этого Олег Романцев подпустил форварда к тренировкам за основу и больше не пускал играть с дублем. В том сезоне Бесчастных сыграет в 12 матчах и забьет 4 гола. Годом позже нападающий станет основным форвардом "красно-белых", забьют 20 голов в чемпионате и получит первый вызов в сборную. Дебют пришелся на товарищеский матч против Мексики: Бесчастных вышел на замену на 66 минуте. Та игра закончилась со счетом 2:0 в пользу наших: гол и голевая передача у Валерия Карпина.

За сборную Бесчастных провел 71 игру и забил 26 голов. По ходу карьеры он стал лидером в этом показателе, но в дальнейшем Кержаков и Дзюба перегнали нападающего.

Дмитрий Сычев – 18 лет, 5 месяцев и 1 день



Сычев – человек, который в своей жизни успел все: поиграл за "Спартак" Романцева, скандально уехал в Европу, проиграл конкуренцию Дидье Дрогба в "Марселе", стал легендой "Локомотива", снялся в фильме Данилы Козловского и дебютировал в пляжном футболе. И это только малая часть достижений Дмитрия.

Сезон 2003/2004 стал одним из лучших в карьере форварда: Сычев начал сезон в Лиге 1, после чего перебрался в московский "Локомотив". Под руководством Семина нападающий забил 15 голов и занял 4 место в списке лучших бомбардиров. FIFA 2003 дала рейтинг 95 Руслану Пименову, который не так часто попадал в состав "Локо". По слухам, EA Sports хотели дать такие большие цифры Сычеву, но просто перепутали игроков. Всего в составе московского клуба форвард провел 267 матчей, забив 92 гола и отдав 38 передач.

В сборной Сычев появился в марте 2002. В матче против "Эстонии" нападающий отыграл на поле 45 минут, но ушел без забитых голов. Тащил нашу сборную Дмитрий на Чемпионате Мира – 2002, где наши попали не в сильную группу, но не вышли из нее. Сычев на том турнире забил 2 гола. Всего у нападающего 47 игр и 15 забитых мячей.

Владислав Радимов – 18 лет, 8 месяцев и 22 дня


Радимов раскрылся за ЦСКА, сыграл во всех матчах на Чемпионате Европы – 1996, после чего отправился в "Реал Сарагосу" со словами, что ему надоело играть против "Тюмени" или "Уралмаша". В Испании полузащитник оказался ненужным уже через 3 года, после чего футболист хотел завершить карьеру, но все перешел в "Крылья Советов", а затем в "Зенит".

В сборную Радимов впервые был вызван на матч против Австрии. Тогда полузащитник в перерыве заменил Рашида Рахимова. Всего на счету Радимова 33 матча за сборную, в которых он забил 3 гола. После завершения карьеры экс-игрок сборной занял должность начальника "Зенита", затем возглавив второй состав "сине-бело-голубых".

Марат Измайлов – 18 лет, 10 месяцев и 25 дней


В юном возрасте Измайлов считался одним из самых перспективных игроков сборной. Выступая за "Локомотив", Марат забивал в еврокубках, признавался одним из лучших игроков сезона и получал премии "Лучший атакующий полузащитник", "Самый ценный игрок" и "Надежда сезона". Измайлов 8 лет играл за "железнодорожников", дважды стал чемпионом страны, после чего уехал в "Спортинг". В португальском клубе полузащитник стал одним из лидеров, но с каждым сезоном играл все слабее и слабее. На закате карьеры Марат поиграл в "Порту", "Габаре", "Краснодаре" и "Арарате".

В сборной Измайлов не был на ведущих ролях. На крупных турнирах Марат чаще выходил на замену. Всего у игрока набралось 35 выступлений за Россию.

Александр Головин – 19 лет и 8 дней



Головин дебютировал за сборную при Капелло, но в основу попал только при Слуцком. На провальном Евро - 2016 мало кто ожидал увидеть в центре поля пару Головин-Нойштедтер. Однако через год молодой полузащитник закрепился в сборной, а на домашнем Чемпионате Мира был одним из лучших игроков России. После успешного мундиаля Головин за 30 млн евро уехал в "Монако", где выступает и по сей день. В прошлом сезоне Александр принял участие в 21 встрече, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. На данный момент Головин - один из лидеров сборной.

Фото: сайт ЦСКА, Getty Images/ Popperfoto; Dima Korotayev; ANTON VAGANOV; Martin Rose/Bongarts; KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP Михаил Шапаев/РФС

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Теги: Сборная России
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