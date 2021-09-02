Захарян – второй по молодости дебютант в истории сборной. А как сложились карьеры других ранних дебютантов?

? Игорь Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в чемпионатах России!



После матча #ЦСКАротор в активе нашего капитана стало 42 870 минут. Таким образом Игорь обошел своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (42 848). ?? pic.twitter.com/fXnoGy8zbB