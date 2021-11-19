"У нас сумасшедшее поколение. Нужно только время. В Сербии футболисты голодные, но не до денег. Они голодны до успеха. Они уже 10 лет играют на Западе, получают миллионы, но остаются голодными – не до денег, а до успеха. У нас это в характере", - сказал Николич.
Напомним, сборная Сербии напрямую вышла на ЧМ-2022, переиграв в последнем туре отборочного этапа Португалию (2:1).
Марко Николич c июня 2020 по октябрь 2021 тренировал "Локомотив". С ним "железнодорожники" завоевали серебряные медали в дебютном сезоне и бронзовые во втором, а также выиграли Кубок России. Его преемником в "Локомотиве" стал Маркус Гиздоль из Германии.
Источник: инстаграм журналиста Нобеля Арустамяна
Николич: в Сербии футболисты голодные, но не до денег, а до успеха
Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич оценил нынешнее состояние сербского футбола.
Фото: ФК "Локомотив"