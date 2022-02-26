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Вице-президент РФС: мы не получали документов об отказе Польши играть со сборной России

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал заявление президента Польского футбольного союза об отказе играть стыковой матч со сборной России.
Фото: РФС
"Официальной бумаги нет. Мы не можем ориентироваться на Twitter главы федерации. Будут бумаги — будем вести диалог", - цитирует Соловьева "Матч ТВ".

Напомним, сегодня президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опубликовал заявление об отказе сборной Польши участвовать в полуфинальном стыковом матче к ЧМ-2022 о сборной России.

После этого подобное заявление опубликовала и Шведская футбольная ассоциация, также заявившая об отказе сборной Швеции играть против России. Напомним, сборная России может сыграть с победителем пары Швеция - Чехия, если обыграет Польшу.

Встреча с Польшей должна была состояться 24 марта в Москве.


Теги: Соловьев РФС Сборная России Сборная Польши
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