"Официальной бумаги нет. Мы не можем ориентироваться на Twitter главы федерации. Будут бумаги — будем вести диалог", - цитирует Соловьева "Матч ТВ".
Напомним, сегодня президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опубликовал заявление об отказе сборной Польши участвовать в полуфинальном стыковом матче к ЧМ-2022 о сборной России.
После этого подобное заявление опубликовала и Шведская футбольная ассоциация, также заявившая об отказе сборной Швеции играть против России. Напомним, сборная России может сыграть с победителем пары Швеция - Чехия, если обыграет Польшу.
Встреча с Польшей должна была состояться 24 марта в Москве.
Вице-президент РФС: мы не получали документов об отказе Польши играть со сборной России
Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал заявление президента Польского футбольного союза об отказе играть стыковой матч со сборной России.
Фото: РФС