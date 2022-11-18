- Аргентина - победитель, Испания - вторая. Бразилия - на третьем месте, - сказал Карпин в эфире "Коммент.Шоу".
Чемпионат Мира в Катаре начнется 20 ноября матчем Катар – Эквадор. На групповом этапе Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Турнир станет последним для ее капитана Лионеля Месси. Испания попала в группу к Германии, Японии и Коста-Рики. Бразилия встретится с Канадой, Марокко и Хорватией. Сборная Россия из-за дисквалификации не принимает участие в мундиале.
Вчера национальная команда под руководством Карпина не смогла обыграть сборную Таджикистана (0:0). 20 ноября Россия в Ташкенте проведет товарищеский матч против Узбекистана.
Карпин – о фаворитах ЧМ: Аргентина, Испания, Бразилия
Наставник Сборной России Валерий Карпин поделился мнением о фаворитах предстоящего Чемпионата мира в Катаре
Фото: РФС