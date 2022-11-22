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Наставник "Црвены Звезды" Милоевич - о шансах сборной Сербии на ЧМ: все будет зависеть от первого матча

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Главный тренер Црвены Звезды Милош Милоевич оценил шансы сборной Сербии на ЧМ-22.
Фото: Сборная Сербии по футболу
- Товарищеский матч с "Зенитом"? Црвена всегда идет к победе. У нас много игроков уехали в сборную. Этот матч - возможность для тех, кто мало играл проявить себя и доказать, что они не зря играют за наш клуб

Шансы Сербии на ЧМ в Катаре? Все будет зависеть от первого матча. Участие на ЧМ важно для Сербии и для утверждения позиций сербских игроков. У нас большая вера в команду. Будем относится к ситуации реально - нужно идти шаг за шагом - сначала выйти из группы, а потом посмотрим, - заявил тренер на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Зенит" - "Црвена Звезда" состоится 22 ноября в 20:00 мск.

Максим Сутченко, Rusfootball.info


Сборная Сербии
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