Ондуа - о бутсах с флагом России: мне писали много гадостей. Не собираюсь ничего менять, я так уже 10 лет играю

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о негативной реакции на его бутсы, на которые нанесен российский флаг.
"Я так уже 10 лет играю, а фотографировать начали только сейчас. Пусть они больше узнают про Россию, мне тоже приятно будет, хотя после фото моих бутс писали много гадостей со всего мира. Но я не собираюсь ничего менять в своей жизни. Меня всему обучили в России, а люди пусть пишут что хотят", - приводит слова Ондуа "Чемпионат"
.
Напомним, Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но воспитывался в академии московского "Локомотива
" и был в системе ЦСКА
. После этого полузащитник выступал за датский "Вайле", "Зарю", "Анжи", швейцарский "Серветт" и немецкий "Ганновер", за который играет сейчас. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гаэля в 800 тысяч евро.
Перед началом ЧМ-2022 Ондуа впервые получил вызов в сборную Камеруна. Он выходил на замену в обоих матчах африканской сборной на мундиале.