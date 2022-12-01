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Ловрен – о промахах Лукаку: возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию

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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался по поводу игры форварда Бельгии Ромелу Лукаку.
Фото: Getty Images
- Это футбол. Случается. Возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию. Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив, - приводит комментарий Ловрена "СЭ".

Сегодня Хорватия в рамках 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 сыграла вничью с Бельгией (0:0). Этот результат позволил хорватам выйти в плей-офф турнира, а бельгийцев лишил шансов побороться за трофей. Форвард Ромелу Лукаку остался в запасе и вышел на поле в перерыве. По различным статистическим данным, игрок "Интера" упустил четыре явных голевых моментов. Ранее Лукаку пропустил два предыдущих матча на ЧМ-2022 из-за повреждения.


Ловрен Лукаку Сборная Хорватии Сборная Бельгии
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