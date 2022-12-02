Гранат: верю, что Испания могла специально проиграть Японии ради легкой сетки

Бывший защитник сборной России
Владимир Гранат поделился мнением о поражении сборной Испании от Японии.
"Если честно, я верю, что Испания могла специально проиграть Японии ради лёгкой сетки. Это своего рода футбольная хитрость. Почему бы и не воспользоваться? Заодно одного из конкурентов в лице сборной Германии отправить домой", - цитирует Граната "Чемпионат"
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Напомним, сборная Испании проиграла Японии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира (1:2). Из-за этого команда Луиса Энрике опустилась на второе место в группе и сыграет в плей-офф турнира со сборной Марокко, а не Хорватией. Кроме того, благодаря этому результату сборная Японии обошла Германию и выбила немцев с турнира. Для Германии этот вылет с чемпионата мира стал вторым подряд.