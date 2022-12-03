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Генич: на ЧМ-2022 Россия железобетонно не вышла бы из группы

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Известный комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказал мнение, что сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022.
Фото: соцсети Константина Генича
- Если бы на подготовку была неделя, как и у всех, то мы бы не вышли из группы. Это железобетонно! Мы же видели последние товарищеские матчи. Кто бы что ни говорил об отсутствии мотивации и смысла в таких играх, но в конце концов многих впервые вызвали в сборную, так покажите хоть что-то! Но в итоге — 0:0, 0:0, - приводит слова Генича "СЭ".

Сборная России заняла вторую строчку в отборочной группе к ЧМ-2022, уступив Хорватии в последнем матче со счетом 0:1. Больше подопечные Валерия Карпина официальных не играли. В стыковых матчах Россия должна была сыграть со сборной Польшей, но весной Россию отстранили от участия в международных турниров.

Этой осенью национальная команда России сыграла три товарищеских матча. В сентябре команда Карпина смогла обыграть Киргизию (2:1), а в ноябре два раза сыграла 0:0, соперниками были Таджикистан и Узбекистан.


Генич Сборная России Карпин
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