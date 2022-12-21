Шунин – о Мартинесе: Мбаппе ему наколотил мячей в финале, а он попросил минуту молчания — по мне это некрасиво

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Голкипер "Динамо" Антон Шунин оценил поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.
Фото: Getty Images
- Эмоции можно выражать, но выражай их в том контексте, что ты классный, ты лучший, ты спас. Мбаппе ему наколотил мячей в финале, а он попросил минуту молчания — по мне это некрасиво, - приводит комментарий Шунина Sport24.

Вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес вместе со своей командой завоевал золотой комплект медалей ЧМ-2022. В решающем матче южноамериканцы обыграли Францию (3:3, 4-2 пен.). Голкипер "Астон Виллы" смог отразить один пенальти от Кингсли Комана в послематчевой серии 11-метровых и помог победить подопечным Лионеля Скалони. В победной раздевалке Мартинес призвал устроить минуту молчания для форварда "трехцветных" Килиана Мбаппе. В финале мундиаля нападающий оформил хет-трик и забил послематчевый пенальти.


Шунин Мартинес Сборная Аргентины Мбаппе
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