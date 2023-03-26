Реально ли игра ростовчан за сборную России – катастрофа? Даже Федун раскритиковал Карпина за "своих" в составе

Вспоминаем матч, который хочется забыть
Встреча россиян с иранцами прошла на поле аварийного стадиона «Азази». В старте Карпин и его штаб выпустили троих игроков «Ростова»: центрального защитника Осипенко, опорника Глебова и нападающего Комличенко. Всего в окончательную заявку на мартовский сбор попало пять футболистов из ростовской команды, включая вратаря Песьякова и крайнего защитника Сильянова. По числу привлеченных в сборную игроков из одного клуба «Ростов» уступил только «Спартаку». И в этом нет ничего удивительного: «Ростов» идет вторым в РПЛ, а его лидеры вызываются в сборную, заранее зная требования тренера и его игровую модель. Впрочем, матч в Тегеране дал повод пересмотреть взгляды на этот счет.
Начался матч с весьма уверенной, хоть и не идеальной игры россиян. На 11-й минуте нерасторопно повел себя при угловом Осипенко и неудачно выпрыгнул Кузяев, который прибежал его страховать, но противник промазал после удара головой. Спустя еще пару минут Осипенко вновь совершил неудачное действие, отбив мяч на ногу иранскому форварду. Спасала россиян только игра Сафонова и слабая фаза завершения у Ирана.
Первым опасным моментом у ворот соперника стала подача на Комличенко, который кивком переправил мяч правее штанги. Еще через 10 минут сборная России забила с пенальти и тут же начала заметно проседать. Команда все чаще стала прижиматься к воротам Матвея Сафонова и допускать грубые ошибки. Чуть было не наказали иранцы российскую защиту, когда Матвей вышел за мячом, но выбил его в подкате на фланг. Подача оттуда на дальнюю штангу – дело Осипенко, но и в этом эпизоде он допустил ляп.
В самом начале второго тайма 11-метровый назначили и в ворота сборной России. Тареми сравнял счет, а затем принялся штурмовать чужую штрафную, принимая участие во многих позиционных атаках и контрвыпадах. На 53-й минуте после плохого паса Сафонова на Осипенко Иран мог выйти вперед, но в падении мяч отбил Глебов. Уже в следующей атаке Глебов длинным пасом вразрез вывел на ударную позицию Захаряна, но тот не пробил вратаря.
Иранцам давали бить, принимать верховые мячи, подавать, совершать проходы. Гостей ловили на мельчайших ошибках, будь то вывод мяча от ворот или выход из обороны через пас, как в случае с Глебовым и Осипенко на 68-й минуте. Еще через 20 минут Максим проиграл и борьбу корпусом на подступах к своей штрафной, за которой последовал опасный удар.
В конце матча, на первой его добавленной минуте, Тареми своим ударом мог поставить жирную точку, но слегка промахнулся и оставил ничейным счет на табло стадиона «Азази». Команда Карпина снова сыграла вничью.
Как сыграли «свояки» Карпина
Из всех ростовчан с поля Карпин убрал только Комличенко, который отыграл 78 минут. Форвард не смог найти себя при таком хаосе в защите, хотя пытался подставиться под пенальти и в итоге заработал два штрафных удара. Самый опасный его момент – слабый удар головой мимо ворот.
Осипенко и Глебов отыграли весь матч, но к ним вопросов оказалось гораздо больше. Первое место по потерям на своей половине поля и неудачная игра вверху защитника «Ростова» подарила нападению Ирана массу голевых моментов. Ни один из них не превратился в гол, но никакой уверенности в центре обороны во главе с Осипенко не чувствовалось.
Хотя большее влияние на ход матча все-таки оказывал опорник. Глебов явно старался отрабатывать, но не смог сыграть в той роли разыгрывающего, на которую его поставил Карпин. Данил часто «садился» в оборону, но все, что касалось нетривиальной созидательной части, закончилось на одной прошедшей передаче на Захаряна. Связующим звеном между защитой и нападением он стать не смог.
Под занавес встречи Карпин выпустил вместо Хлусевича Сильянова. Александр провел на поле всего 7 минут и ничем особенным не запомнился.
От «жуткого зрелища» и «чистой хрени» до скуки и безнадеги
Пожалуй, больше шума возникло не вокруг самого матча, который был весьма зауряден, а после высказываний о нем.. Громче и ярче прочих оказался бывший президент близкого Карпину «Спартака» Леонид Федун. В интервью «Спорт-Экспрессу» он уделил особое внимание представителям «Ростова» в составе сборной России:
«Я понимаю, что тренер сборной — тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств. Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную».
После заявления экс-президента «красно-белых» журналист Александр Дорский выложил в своем Telegram-канале реальную статистику, о которой говорил Федун. Только оказалось, что ясности она не прибавила, а, кого-то, напротив, могла ввести в заблуждение.
«Как же точен взгляд Леонида Федуна! Вчера мы узнали, что у RuStat и DataHub есть конкурент в борьбе за контракт поставщика данных РФС на следующий сезон. Это Леонид Федун!» – написал Дорский.
Выяснилось, что худший процент передач среди всех российских игроков был у Глебова (68,5%), Комличенко (75%) и Караваева (76,9%), а Осипенко почти довел этот показатель до 80% (79,2%).
Еще забавнее выглядит статистика выигранных единоборств, согласно которой именно Осипенко стал лучшим среди россиян с 57,1%. Да, в числе худших оказались и Глебов (40%), и Комличенко (20%), но статистика удручает и у Кузяева (30%) с Литвиновым (33,3%). В заключение Дорский лишь «респектанул» Федуну за четкость и смешной инфоповод на ровном месте:
«Правда, я не знаю, что дают точность передач и – особенно – процент выигранных единоборств без контекста. Да и разве можно положительно выделить игроков других клубов в матче с Ираном? Ну и еще: у кого-то есть вопросы по нахождению Осипенко и Глебова в старте этой сборной, учитывая: 1) возрастное ограничение в 30 лет, 2) травмы Дивеева и Джикии, 3) Литвинова в центре обороны? Комличенко – согласен, по этому году лучший нападающий России – Тюкавин, при этом с отрывом. Но тут тренер всегда может сказать: «У нас был такой план на игру, что большой нападающий подходил лучше». В общем, действительно инфоповод на ровном месте. Получилось забавно».
Кто решил не выбирать выражений, так это российский футбольный агент Дмитрий Селюк. Происходящее в сборной настолько его раздражает, что ему даже не понадобилось смотреть унылый матч с Ираном, чтобы разнести тренерский штаб Карпина за несколько часов до игры.
«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определенных людей, из определенных команд. А потом происходят метаморфозы и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти. Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» — это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю», – цитирует Селюка Vprognoze.ru.
В последнем выпуске «Футбольного клуба» до матча Иран – Россия добрался и друг Карпина Василий Уткин. Сборная Ирана, по его мнению, выглядела более цельно, играя при этом на своем поле, а у россиян совершенно не оказалось мотивации ввязаться в полноценное противостояние. Поначалу Россия вступала в борьбу за мяч и неплохо оборонялась, но после забитого с пенальти гола запал иссяк. Не прибавил в эффективности и ростовский капитан Глебов.
«В чем концепция игры, если команда пытается выходить из обороны через пас, Иран прессингует достаточно высоко, а опорным полузащитником является Глебов? Очень хороший, прогрессирующий игрок, но чисто оборонительный. Он же при выводе мяча из обороны просто прячется за соперника. При этом данный футболист играет в клубе у Карпина, и Карпин не может этого не понимать», – считает Василий Уткин.
По мнению журналиста, выходить из обороны таким образом с Глебовым невозможно – его необходимо дополнительно обучать этой функции. А вот игру Осипенко, который умеет играть головой и вести борьбу наверху, Уткин оценил как провальную:
«Я совершенно не понимаю, как так провалился (в особенности в первом тайме) защитник «Ростова» Осипенко. Казалось бы, человек здорово играет головой. И в этом его главная функциональная задача в сборной России. Но ведь он допустил несколько просто комических ошибок в таких ситуациях».
Единственный из ростовчан старта, к кому вопросов у Уткина не возникло, – это форвард:
«Комличенко был старателен, как всегда. Он играл на острие атаки, но представлял собой «тупие», потому что на него не было ни одной нормальной передачи. Ну, может быть, половина передачи от Зиньковского в первом тайме. Когда Комличенко бьет в голову Уткин (полузащитник «Ростова», – прим. Ред.), это страшное оружие. Но в игре в Тегеране Комличенко был, в лучшем случае, первой линией обороны сборной России при всем его старании».
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, работавший на этой встрече, в своем Telegram-канале написал: «Я уже скучаю по сборной Станислава Черчесова. С ней тоже было не все ладно, но за ней было увлекательно следить, болеть и критиковать. Оказывается, в ней было столько жизни…». Вскоре свой ответ на пост Нагучева опубликовал Уткин: «Коллега, тогда сборная или участвовала в соревнованиях, или готовилась к ним. Матч важен, когда он к чему-то ведет».
Уткин не стал употреблять слово «катастрофа», упомянутое Геничем, но выделил два главных тезиса по сборной России: непонятный замысел тренерского штаба и отсутствие какой-либо мотивации у футболистов обыгрывать соперников в «товарняках».
Как ситуацию оценивает сам Карпин и выйдут ли ростовчане против ИракаПосле финального свистка Валерий Карпин рассказал прессе, что никак не оценивал результат, ведь команда пока ни к чему не готовится, в сущности подтвердив слова Уткина:
«Мне хотелось посмотреть, как будем играть против такой команды. Речь больше про игру, а не результат. Могли выиграть, а в конце могли и проиграть. До нашего гола почти все понравилось. А после гола – ничего не понравилось».
Это интересно, учитывая, что после пропущенного мяча российские футболисты больше оборонялись, нежели атаковали. Выходит, недоволен Карпин и игрой Осипенко, щедро подарившего иранцам уйму шансов на гол, и выступлением Глебова, по привычке сдвинувшегося назад, когда задача состояла в прямо противоположном – развитии атаки и выходе из обороны через пас.
Уже завтра, 26 марта, сборной России предстоит сыграть свой первый за последние полтора года домашний матч. Он пройдет в Санкт-Петербурге, куда приедет сборная Ирака. По словам самого Карпина, сказанным после матча в четверг, изменения в старте грядут весьма значительные. Тренер объясняет их желанием дать игровое время большему количеству футболистов, но вряд ли он оставит без внимания и неудачный матч с Ираном. А заявления по поводу легитимности пребывания игроков «Ростова» в сборной только усилят накал.
«С Ираком на 90% будет другой состав, чтобы все сыграли. Будем думать, вызывать ли кого-то дополнительно. Сначала нужно оценить, в каком состоянии те, кто играл сегодня».
В том же случае, если на матч с Ираком вновь выйдут представители донского клуба и покажут неубедительную или провальную игру, смахнуть все на эксперименты с командой без цели вряд ли удастся. Тогда давление на тренерский штаб вырастет еще сильнее, и кто знает, во что это выльется в конечном счете. Может, в воскресенье мы все увидим последний матч Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России – за должность тренер не держится.
Автор: Иван Казаков
Все фото: Михаил Шапаев / РФС