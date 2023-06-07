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Адиев – о вызове россиянина Зуева в сборную Казахстана: он сам принял решение. УЕФА дал добро

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о вызове в свою команду российского футболиста "Крыльев Советов" Александра Зуева.
Фото: РИА Новости
– Не могу сказать, что я сидел и ждал Зуева или другого игрока. Нам некогда о чем-то мечтать. У нас есть боеспособный коллектив, который доказывает свою состоятельность. Здесь появилась ситуация, что он сам принял решение получить гражданство Казахстана. УЕФА дал добро, и мы решили воспользоваться этим правом. Зуев вызван на июньские игры. Нам нужно познакомиться поближе, увидеть его в тренировочном процессе. На сегодняшний день считаем, Зуев может нам добавить вариативности, участвуя в конкурентоспособном чемпионате, – цитирует Адиева Sport24.

Ранее 26-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Зуев в своих социальных сетях сообщил о том, что он получил гражданство Казахстана. В связи с этим тренерский штаб Магомеда Адиева решил вызвать российского футболиста на ближайший сбор национальной команды. Отметим, что в ходе него сборную Казахстана ожидают матчи в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Ей предстоит сыграть против Сан-Марино и Северной Ирландии.

Александр Зуев в 1996 году был рожден в Казахстане. Но затем он переехал в Россию и выступал за отечественную национальную команду разных возрастов. Сейчас полузащитник выступает за самарские "Крылья Советов". В прошедшем розыгрыше РПЛ Зуев не отметился результативными действиями, сыграв в 24-х поединках.


Зуев Крылья Советов Сборная Казахстана Адиев
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