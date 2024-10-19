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Черчесов: если мою шутку не поняли, значит, был не прав
Станислав Черчесов дал свой комментарий по поводу шутки после матча сборной Казахстана.
Фото: Сборная Казахстана по футболу
- Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав, - передает слова наставника сборной Казахстана
"СЭ"
.
Напомним, после домашнего поражения от Словении (0:1) на пресс-конференции журналист задал Черчесову вопрос, на что российский специалист ответил: "Ты по-французски сейчас говоришь?". В результате на Черчесова был наложен штраф, также с ним была проведена беседа.
Команда Черчесова пока не забил ни одного гола. Сборная Казахстана располагается на последней строчке в своей группе Лиги наций, набрав в четырех матчах всего один балл.
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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана
Сегодня, 09:30
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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