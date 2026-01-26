Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Стало известно, где сборная России планирует сыграть товарищеские встречи

Сборная России может провести два товарищеских матча в конце марта.
Фото: РФС
Как сообщает источник, одну встречу планируют сыграть 27 марта в Санкт-Петербурге, а вторую - 31 марта в Краснодаре. Соперников объявят позднее.

Российские сборные и клубы остаются отстранёнными от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года, поэтому национальная команда проводит только контрольные игры.

В 2025 году сборная России сыграла 10 матчей: одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз уступила.

Источник: "СЭ"

