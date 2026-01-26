Стало известно, где сборная России планирует сыграть товарищеские встречи

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу и Кержакова в сборную России
В "Спартаке" недовольны трансфером Самошникова - источник
10
Радимов высмеял планы Лещука: ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!
3
"Динамо" уступило по пенальти китайскому "Чэнду Жунчэн"
1
"Динамо" объявило состав на товарищеский матч с китайским клубом
1
Главные новости
Матчи
9
Скрыть
Сегодня (4)
Завтра (3)
Вчера (2)
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
6 - 0
6
0
Шанхай Порт
Завершен
Рубин
2 - 0
2
0
Струга Трим-Лум
Завершен
Динамо Мх
3 - 0
3
0
Вардар
Завершен
Динамо
1 - 1
(П 3 - 4)
1
1
3
4
Чэнду Жунчэн
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
3 - 4
3
4
Сурхан
Завершен
ЦСКА
3 - 4
3
4
Динамо Самарканд
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи
16:00
Слога
Не начат
Нижний Новгород
16:00
Факел
Не начат
Краснодар
16:00
Елимай
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Стало известно, где сборная России планирует сыграть товарищеские встречи
Сегодня, 23:19
Сборная России
может провести два товарищеских матча в конце марта.
Фото: РФС
Как сообщает источник, одну встречу планируют сыграть 27 марта в Санкт-Петербурге, а вторую - 31 марта в Краснодаре. Соперников объявят позднее.
Российские сборные и клубы остаются отстранёнными от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года, поэтому национальная команда проводит только контрольные игры.
В 2025 году
сборная России
сыграла 10 матчей: одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз уступила.
Источник:
"СЭ"
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0