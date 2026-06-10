Кержаков выделил сборную Узбекистана перед стартом ЧМ-2026

Сборная Узбекистана

- Планирую следить за мундиалем. Интересно посмотреть на игру Узбекистана. Их выход на чемпионат мира - событие. В принципе, буду за всеми смотреть, - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс"

Кержаков отметил, что выход сборной Узбекистана на мировое первенство уже можно считать серьёзным достижением.Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На групповом этапе команда встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.Мировое первенство пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 национальных команд.