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Кержаков выделил сборную Узбекистана перед стартом ЧМ-2026

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков рассказал, что будет внимательно следить за чемпионатом мира 2026 года, который стартует уже 11 июня.
Сборная Узбекистана
Кержаков отметил, что выход сборной Узбекистана на мировое первенство уже можно считать серьёзным достижением.

- Планирую следить за мундиалем. Интересно посмотреть на игру Узбекистана. Их выход на чемпионат мира - событие. В принципе, буду за всеми смотреть, - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".

Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На групповом этапе команда встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Мировое первенство пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 национальных команд.

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