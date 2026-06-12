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Игроки сборной Германии помогут фанатам с расходами на ЧМ-2026

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих выступил с инициативой поддержать немецких болельщиков во время чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как пишут СМИ, футболисты национальной команды решили помочь своим фанатам на фоне роста транспортных расходов в США. После начала турнира стоимость ряда услуг для путешественников заметно увеличилась из-за большого количества туристов. Идея оказать поддержку болельщикам принадлежит именно Киммиху. Игроки сборной Германии намерены частично компенсировать дополнительные расходы поклонников команды.

На групповом этапе сборная Германии сыграет с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

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