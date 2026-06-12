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Трамп позвонил Почеттино перед стартом сборной США на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп поддержал сборную страны перед стартом домашнего ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Американский лидер связался с наставником национальной команды Маурисио Почеттино и выразил уверенность в успешном выступлении команды на турнире.

В ходе разговора Трамп отметил достижения аргентинского специалиста и пожелал ему удачи на мировом первенстве.

- Вы фантастический человек, фантастический человек. Мы знаем о вашем послужном списке и успехах. Думаю, у вас действительно хорошие шансы дойти до самого конца. Хочу пожелать вам удачи, - приводит слова Трампа The Touchline.

Уже в ночь на 13 июня команда Почеттино откроет выступление на домашнем мундиале матчем против Парагвая. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 мск.

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