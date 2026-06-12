Наставник сборной Канады оценил игру команды в матче с Боснией

Джесси Марш прокомментировал ничейный результат в матче с Боснией и Герцеговиной на старте чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Первый тайм меня разочаровал, мы играли без инициативы. Позже нужно будет это обсудить. Во втором тайме всё было по-другому. Сегодняшний день преподал нам хороший урок. Нужно продолжать работать и идти к цели, - цитирует тренера TSN.

По словам наставника сборной Канады, его команда заметно прибавила после перерыва, хотя действия футболистов в первом тайме оставили у него вопросы.Встреча завершилась со счётом 1:1. После первого тура в активе сборных Канады и Боснии и Герцеговины по одному набранному очку.