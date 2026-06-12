Дембеле напомнил сборной Франции о главной задаче на турнире

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о задачах национальной команды перед стартом чемпионата мира 2026 года.



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- Наша команда будет испытывать большое давление, но мы остаемся сосредоточенными на своей цели. Прежде чем думать о выходе в 1/16 финала или четвертьфинал, мы должны хорошо пройти матчи группового этапа, - приводит слова форварда Marca.

Дембеле отметил, что французским игрокам предстоит справиться с серьёзным давлением по ходу мирового первенства.Сборная Франции стартует на чемпионате мира 16 июня встречей с Сенегалом. В дальнейшем команда Дидье Дешама также сыграет против Ирака и Норвегии.