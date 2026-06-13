Игрок сборной США установил уникальное достижение на чемпионате мира

Защитник национальной сборной США Крис Ричардс в матче со сборной Парагвая стал автором исторического достижения, которого за 60 лет не добивался никто, сообщает Sofascore Football.

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Футболист провёл на поле все 90 минут плюс компенсированное время и отдал на своих партнёров 83 передачи. Абсолютно все они были точными. Статистика, которую на чемпионатах мира ведут с 1966 года, указывает на то, что за 60 лет ещё ни одному игроку, сделавшему не менее 80 пасов, не удавалось добиться стопроцентной точности.



США обыграли Парагвай со счётом 4:1. Голами за американцев отметились полузащитник парагвайской команды Дамиан Бобадилья (7', автогол), а также нападающий Фоларин Балогун (31', 45+5') и полузащитник Джованни Рейна (90+8'). Единственный мяч в составе Парагвая забил Маурисио (73').



Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 США 19 июня сыграет с Австралией, Парагвай днём позже померится силами с Турцией.