Самарони выделил команды, от которых стоит ждать сюрпризов на ЧМ-2026

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Есть и команды, которые могут преподнести сюрпризы. К ним можно отнести Японию, Эквадор и Колумбию, которые здорово сыграли в отборочном цикле", — передаёт слова Самарони "Советский спорт"

По мнению бразильца, в этот раз список претендентов на заветный трофей очень внушительный."Бразилия входит в число фаворитов чемпионата мира. Но на этот раз список как никогда длинный. Я бы включил туда Францию, Испанию, Англию, Германию, Аргентину и Португалию. Эти команды разыграют золото.Чемпионат мира 2026 года стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. В этот раз турнир проходит в США, Канаде и Мексике.Сегодня, 13 июня, на "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, штат Калифорния, США, пройдёт матч между сборными Катара и Швейцарии. Начало встречи — в 22:00 мск.