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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Самарони выделил команды, от которых стоит ждать сюрпризов на ЧМ-2026

Бывший игрок ЦСКА, тульского "Арсенала", "Крыльев Советов" и ряда других российских клубов Леандро Самарони поделился мнением о фаворитах и "тёмных лошадках" чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению бразильца, в этот раз список претендентов на заветный трофей очень внушительный.

"Бразилия входит в число фаворитов чемпионата мира. Но на этот раз список как никогда длинный. Я бы включил туда Францию, Испанию, Англию, Германию, Аргентину и Португалию. Эти команды разыграют золото.

Есть и команды, которые могут преподнести сюрпризы. К ним можно отнести Японию, Эквадор и Колумбию, которые здорово сыграли в отборочном цикле", — передаёт слова Самарони "Советский спорт".

Чемпионат мира 2026 года стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. В этот раз турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

Сегодня, 13 июня, на "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, штат Калифорния, США, пройдёт матч между сборными Катара и Швейцарии. Начало встречи — в 22:00 мск.

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