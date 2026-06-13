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Дуглас Сантос опубликовал сообщение перед дебютом Бразилии на ЧМ-2026

Футболист "Зенита" и сборной Бразилии Дуглас Сантос опубликовал сообщение перед дебютом своей национальной команды на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"Для Бразилии. Для нашей страны. Для нашего счастья. Да благословит нас бог!" - написал игрок.

Дуглас Сантос выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2019 года. Футболист является капитаном сине-бело-голубых.

В 2026 году левый защитник провел за сборную Бразилии 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Игрок был вызван на ЧМ-2026.

Завтра, 14 июня, южноамериканская национальная команда встретится с Марокко в рамках группового этапа турнира. Начало - в 01:00 по московскому времени.

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