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Кураньи - о Роналду и Месси: последнее слово они еще не сказали

Кевин Кураньи считает, что сборные Португалии и Аргентины способны побороться за самые высокие места на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Бывший форвард московского "Динамо" уверен, что Лионель Месси и Криштиану Роналду по-прежнему могут играть важную роль в успехах своих национальных команд.

- Своего последнего слова не сказали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалию считаю одной из главных тёмных лошадок. Роналду точно поможет команде. Как и Месси своей сборной, - цитирует Кураньи "Спорт-Экспресс".

Особенно высоко он оценил перспективы португальской сборной, назвав её одним из скрытых претендентов на успешное выступление.

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