В матче с Бразилией Марокко установило уникальное достижение в истории чемпионатов мира

Сборная Марокко вошла в историю чемпионатов мира после матча первого тура ЧМ-2026 против Бразилии.

Фото: ФИФА

Как пишет Globo, по ходу второго тайма на поле в составе африканской команды одновременно находились 11 футболистов, родившихся за пределами Марокко. Подобного на мировых первенствах прежде не случалось. Марокканцы стали первой сборной, полностью состоявшей на поле из игроков, появившихся на свет в других странах.



Примечательно, что из 26 игроков сборной Марокко, включённых в заявку на чемпионат мира, сразу 19 родились за пределами страны.



Напомним, встреча с Бразилией завершилась вничью со счётом 1:1. Во втором туре марокканская команда сыграет против Шотландии.