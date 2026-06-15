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Анри раскритиковал решение ФИФА на ЧМ-2026

Тьерри Анри раскритиковал одно из организационных решений ФИФА на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Легендарный французский форвард остался недоволен тем, что после матчей игрокам не разрешают отвечать на вопросы журналистов на испанском языке из-за нехватки переводчиков.

- Это бессмысленно! Одной из страной-организаторов ЧМ является Мексика, а журналистам нельзя задавать вопросы на испанском? Это как сказать гонщикам Формулы-1 ехать без двигателя! - приводит слова Анри Cadena SER.

Анри также подчеркнул, что организация сама создаёт ненужные проблемы вокруг турнира, хотя подобных вопросов можно было бы избежать.

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